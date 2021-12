V muzeu si mohou lidé také prohlédnout výstavu s názvem Znamení na obloze - Horké poledne kroměřížského malíře a hudebníka Václava Vaculoviče.

Muzeum sice zůstane zavřené i 27. prosince. Od 28. do 30.prosince však bude opět otevřeno denně od 9 do 12 a odpoledne od 12:30 do 17 hodin.

Vánoční koncerty

Kroměříž také nabídne řadu vánoční koncertů. Prvním z nich bude 27.12. Vánoční koncert Moravských madrigalistů. Po loňské, koronavirem nucené, přestávce si letos připravili program ze skladeb různých slohových období od českých i zahraničních autorů. A nebudou chybět ani tradiční české koledy.

Další vánoční koncert se bude konat ve středu 29. prosince. Smíšený pěvecký sbor Moravan vystoupí od 18 hod. v kostele sv. Mořice.

Reflexy na Hanáckém náměstí

Pořádně si užít poslední hodiny letošního roku budou moct lidé na Silvestra na Hanáckém náměstí, kde od 18 hodin bude hrát poprocková kapela Reflexy a chybět nebude ani ohňostroj.

Výstava pod širým nebem

Do konce roku je také v ulicích Holešova umístěna výstava pod širým nebem s názvem Po stopách knihovnictví v Holešově. Na deseti panelech rozmístěných po celém městě se mohou zájemci seznámit s historií i současností knihovnictví ve městě. První panel je u kina Svět, další na náměstí, u zámku, ve Smetanových sadech, u “sokoláku”, u gymnázia a také na náměstí sv. Anny a náměstí Svobody.

Dva filmy denně v Nadsklepí

Bohatou nabídku filmů nabízí kino Nadsklepí, které bude od 27. do 30. prosincce promítat dva filmy denně, a to vždy od 16 a od 19 hodin. Lidé se tak v těchto dnech mohou přijít podívat na filmy jako Spider-Man: Bez domova, Zpívej 2, Štastný nový rok 2: Dobro došli, Matrix Resurrections či Tři přání pro Popelku.

Bazén od 9 do 21

Kdo dává přednost sportu, může navštívit kroměřížský plavecký bazén. Ten je pro veřejnost otevřen denně od 9 do 21 hodin. Jedinou výjimkou je Silvestr, kdy zavírá už ve 14 hod a zavřeno zůstane i na Nový rok.

Kluziště v Kroměříži i Holešově

Od 9 do 21 hodin denně funguje mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Holešovské kluziště na Orelském hřišti je otevřeno od 10 do 14 a poté od 15 do 18 hodin. 31. prosince bude otevřeno pouze od 10 do 15 hodin. Lidé si však mohou přijít zabruslit i na Nový rok, a to v čase od 10 do 14 hodin a poté od 15 do 20 hodin.