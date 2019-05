Vedení každé obce má ze zákona danou povinnost zajistit dětem základní vzdělání. Malé vesnice však často nemají vlastní školu, proto jsou smluveny takzvané spádové školy, do kterých dojíždějí děti z okolních obcí.

Provoz školy je hrazen státem, výše finanční dotace závisí na počtu dětí. Zákon však nepamatoval na takzvaná školská zařízení.

Starosta obce Mysločovice Pavel Žák vysvětluje, jaký dopad to může mít pro zřizovatele školy.

„V našem případě se školským zařízením rozumí školní družina a jídelna. Pokud se obce nedohodnou jinak, měly by všechny společně přispívat na jejich chod. V opačném případě by to totiž znamenalo, že my jako zřizovatelé budeme platit za všechny děti sami. Tedy nejen za žáky z Mysločovic, ale ze všech vesnic,“ přibližuje problematiku Pavel Žák.

Mysločovická škola je tvořena z velké části dojíždějícími žáky. Přespolní žáci mají zhruba 80 procentní zastoupení. Mysločovické děti jsou tedy v značné menšině.

Příliš velká částka?

Mysločovice stanovily výši poplatku na 2000 korun za školní rok na žáka. Loni od obcí vybírali asi 1400 korun. Plánované navýšení částky ale zvedlo vlnu nesouhlasu.

Ze strany Mysločovic přišla jasná odpověď: „Pokud návrh neschválíte, nezapíšeme v mysločovické škole vaše děti do první třídy.“ Obce proto svolaly zasedání zastupitelstev, aby se dohodly, zda na podmínky školy přistoupí.

„Odmítli jsme platit tak přemrštěnou částku. Představovali bychom si nejvýše tisíc korun. V nejbližší době požádáme krajský úřad, aby nám stanovil nový školský obvod,“ uvedl starosta Lechotic Petr Maňásek.

Podobné stanovisko zaujaly také Míškovice.

Hledání řešení

Přesto stále neztrácí naději, že najdou řešení.

„Chtěli bychom podepsat dohodu o školském obvodu,“ řekl starosta Míškovic Josef Polaštík.

Mysločovická škola nakonec požadovanou částku po dohodě s ostatními snížila na přibližně 1200 korun za žáka na školní rok.

Lechotice a Míškovice svolali na příští týden nové jednání zastupitelstva, kde budou hlasovat o ponížené částce 1200 korun.

Současný stav

A tak v nejistotě, kam nastoupí v září jejich děti, zůstávají stále rodiče z uvedených dvou obcí. Ředitelka mysločovické školy Pavla Gregorovičová vysvětluje, že bez dohody s Lechoticemi a Míškovicemi otevře škola jen jednu první třídu.

„V tuto chvíli máme přijato 28 žáků. To je z hlediska ekonomického ideální stav,“ vysvětluje Gregorovičová. V případě, že by zbývající obce přece jen přistoupily na finanční podmínky, zapíše škola dalších 12 dětí. Rozdělila by je pak do dvou tříd po 20 žácích.

„Popravdě by to pro nás bylo méně výhodné,“ přiznává Gregorovičová.

„Na chod jídelny a družiny potřebuji získat asi 500 tisíc korun,“ vyčíslila dále ředitelka.

Klidní ale mohou být rodiče dětí, které příští rok nastoupí do druhého a vyššího ročníku. Za ty, v případě, že se s Lechoticemi nebo Míškovicemi škola nedohodne, zaplatí stanovenou částku Mysločovice.