Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Starodávný jarmark ve Valašském Muzeu v přírodě, archivní foto. | Foto: se svolením Valašského muzea v přírodě

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

ZLÍNSKO

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech a gastrofest

KDY: 11. - 13. srpna

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 21. ročník mezinárodního hudebního a folklorního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách. Těšit se můžete na rock, pop, jazz, ale i folklor a dechové hudby.Letošní ročník Setkání muzikantů v Bílých Karpatech obohatí v sobotním programu také Gastrofestival. V nabídce budou speciality české i mezinárodní kuchyně. Připravena je také soutěž Valašský frgál 2023.



Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách, archivní foto.Zdroj: se svolením Města Valašské Klobouky

Pestrou hudbu i gastro nabídne o víkendu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech

Tasty party

KDY: 11. srpna od 18 hodin

KDE: Slavičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kuchařská a barmanská show vám přinese chutě a vůně thajské kuchyně prostřednictvím šéfkuchaře Petra Procházky. Míchané nápoje různých barev i příchutí připraví barman Tomáš Vančura, který se kromě svých profesionálních dovedností může pyšnit účastí mezi TOP dvanáctkou finalistů soutěže pánské krásy Muž roku 2019. Letní taneční rytmy rozehraje DJ Jan Sosna.

Fesťáček

KDY: 12. srpna od 9 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: 599 korun

PROČ PŘIJÍT: Známé hvězdy z dětských pořadů, bohatý doprovodný program a plano zábavy na jendom místě. Děti zabaví Maskoti z Tlapkové patroly, Bing, kontaktní zoo, malování na obličej, skákací hrady, kolotoč pro nejmenší, trampolíny, klauni, interaktivní dílny, soutěže a samozřejmě Fíha tralala, Karol a Kvído, Štístko a Poupěnka, Lollipoz nebo Michal Nesvadba.

Fotbalový turnaj v zorbingových koulích

KDY: 12. srpna od 13 hodin

KDE: Jestřabí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT:U příležitosti Jestřabské pouti, bude sobotní odpoledne plné zábavného programu pro děti i dospělé. Hlavním bodem bude fotbalový turnaj v ZORBINGOVÝCH KOULÍCH, který se na půdě Valašska uskuteční vůbec poprvé.

Noční prohlídka hradu

KDY: 12. srpna od 19 hodin

KDE: Hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, děti do 3 let a ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená prohlídka ve večerních a nočních hodinách v tajemné atmosféře, kterou doplňují šermíři, ohňová show, elegantní dobové tance a jiné kratochvíle.



Noční prohlídka hradu Malenovice, 17. července 2021Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Moravské chodníčky

KDY: 11. - 12. srpna od 20 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: pátek 100 Kč, sobota 150 Kč, oba dny 200 korun, dítě do 15 let 50 Kč, dítě do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: 23. setkání folklórních souborů tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané. Tradiční setkání představí ženské i mužské soubory, večerní zpívání v Klášterní kapli nebo večerní beseda u cimbálu. Zpívání je letos na téma „rodina a příbuzenské vztahy“. V průběhu odpoledne je připravena výuka lidových tanců ze Slovácka.

Moravské chodníčky se každoročně konají v Napajedlích. Jde o tradiční setkání folklórních souborů ze Slovácka, Valašska a Hané. Letos se sešli už po jednadvacáté.Zdroj: Dominik Pohludka

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: celé prázniny od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Desítka – budova OD Zlín

ZA KOLIK: dospělí a dítě nad 12 let 50 korun, děti 3-12 let 70 korun, rodinné vstupné (2+2) 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V Galerii Desítka vás čeká expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Minecraft, Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém či zimní městečko.

Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče.

V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rozvěž graffiti stěna.



250 tisíc kostiček lega čeká na děti v Obchodním domě ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem. Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Léto a Pocta vozům Škoda

KDY: od pátku do neděle, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabídne kromě širokého sortimentu také bohatý doprovodný program. Letošní květinová výstava v hale B nese název Pocta vozům Škoda. Budete si moct prohlédnout 30 exponátů od počátků výroby Laurin a Klement až po současnost.

Auta bude květinami zdobit přední česká aranžérka Jarmila Pejpalová se svou dcerou Petrou. Expozice v hale B bude k vidění až do 20. srpna. Průřez historií slavné značky Škoda je pak ideální příležitostí připomenout, v jakém oblečení řidiči jezdili a trávili volný čas. Zahájení výstavy bude ozdobeno přehlídkou dobového oblečení a prezentace unikátních modelů ze soukromé sbírky Vlaďky Dobiášové. Módní přehlídka začíná v hale B v pátek 11. srpna ve 14:30. Kromě květinového aranžmá se mohou návštěvníci těšit na výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva. Nejen mužskou část návštěvníků zaujme výstava moderní i historické zemědělské techniky a pro malé zahradníky bude otevřen unikátní Dětský svět, který nabízí desítky venkovních i vnitřních zábavních atrakcí.



Výstava Floria léto, Výstaviště Kroměříž.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Hortus Magicus

KDY: od pátku do neděle

KDE: Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: celodenní vstupné v sobotu 700 korun, v neděli 600 korun. Je možné zakoupit také pouze večerní vstupné.

PROČ PŘIJÍT: Festival Hortus Magicus je událost plná vůní, chutí, barev, zvuků a nezapomenutelných zážitku. Po celý den konání festivalu můžete využít nabídky stálého programu Podzámecké zahrady, užít si její scenérie překvapující sítí vodních kanálů, rybníků, zookoutkem či množstvím romantických staveb. Program nabízí každý den řadu vystoupení i akcí i pro děti.

Festival Hortus Magicus v Podzámecké zahradě, 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Hanácké léto na kolejích

KDY: sobota 12. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Železniční stanice Kroměříž

ZA KOLIK: základní jízdné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: O letních sobotách jsou opět, v pořadí už pátý rok po sobě, zavedeny pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. Otevřeno navíc bude také železniční muzeum v Kroměříži.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno! v Muzeu KroměřížskaZdroj: se svolením Muzea Kroměřížska

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

V pátek nebude chybět kostýmovaná prohlídka „Tajemství staré Kroměříže“ a k poslechu zahraje kapela Swingband. Večer pak zpestří příchod ponocného. Ten navštíví relaxační zónu také v sobotu, a to po koncertu Feryho fóry a Daji. Další hudební zpestření čeká na návštěvníky v neděli, kdy zónu oživí koncert kapely Nebo co.

Relaxační zóna na Velkém náměstí je znovu v provozu.Zdroj: se svolením město Kroměříž

SLOVÁCKO

Nultý ročník multižánrového festivalu Žítkovská Kopa

KDY: sobota 12. srpna od 11 hodin

KDE: Žítková

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Na fotbalovém hřišti a okolo Hotelu Kopanice jsou připravena hudební vystoupení kapel mnoha žánrů, od folkloru (místní ženský soubor Čečera a Horňácká Muzika Petra Mičky), přes worldmusic (Hrubá Hudba) k folku (Lucie Redlová) či countryblues (Flower Creek) nebo k rytmům jižně temperamentním v podání skapunkových Los Perdidos. Ještě před hudebním programem, který začíná v 17 hodin, však na scénu vstoupí místní fotbalové hvězdy! A bude derby, jak má být! Neboť od 13 hodin své mistrovské utkání sehrají FC Žítková vs. FC Starý Hrozenkov. Bude se fandit! Celý festival doplní doprovodné akce pro rodiny s dětmi.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 11. - 13. srpna. Žítkovská kopaZdroj: archiv pořadatele

Štrúčkobraní v Dolním Němčí

KDY: Sobota 12. srpna od 16 hodin

KDE: Muzeum Na Mlýně v Dolním Němčí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné, ochutnávka 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už 6. ročník Štrúčkobraní aneb soutěže o nejlepší kotlíkovou česnečku byl na tento termín přesunut kvůli předpovědi deštivého počasí ze soboty 5. srpna. Akci pořádá FS Oldněmčan s OÚ Dolní Němčí.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystavený je výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.

Návštěvníci mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Starodávný jarmark

KDY: sobota a neděle 12. až 13. srpna, 9 až 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 320 Kč



PROČ PŘIJÍT: Nevšední zážitky pro celou rodinu nabídne Starodávný jarmark, který se v sobotu a neděli 12. a 13. srpna uskuteční ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Dřevěné městečko ožije bohatým programem: zavítají sem šermíři, hudebníci, divadelní umělci, výrobci a prodejci. Ve dvou dětských koutcích si mohou nejmladší návštěvníci tvořit a hrát, v provozu bude historický kolotoč a vodník Rambousek převeze všechny odvážlivce po rybníčku na své loďce Titanic. Zpestřením programu pro dospělé bude během nedělního dopoledne Swingová tančírna, při níž si zájemci mohou zkusit swingovat pod vedením zkušených lektorů. „Pro návštěvníky jsme nachystali pestrý kulturní program, ve kterém zazní středověká hudba, swingové melodie i hudba 50. a 60. let 20. století. Vystoupí citerové soubory z ČR a Slovinska, šermíři ze souboru Gryff a po oba dny bude připravena bohatá nabídka jarmarečního zboží a pouliční prodej párků,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel.



V nabídce jarmarečního zboží bude keramika, šperky, lidové hudební nástroje, výrobky ze šustí či ovčí vlny, dřevěné misky nebo dřevěné hračky pro děti. K vidění bude výroba zuberských metel, ukázky drátování, točení na hrnčířském kruhu, zdobení perníčků, předení na kolovratu, tkaní koberečků, broušení nožů a nůžek. V zahradě fojtství vznikne cukrárna a historická pražírna kávy. Placky přímo z pece budou moci návštěvníci ochutnat u Fojtství z Velkých Karlovic. Dětský koutek u Janíkovy stodoly nabídne historický kolotoč, soutěže – chůdy, šipky, fotoateliér, tvůrčí dílny s výrobou plstěných ozdob a malovaných oveček z ořechových skořápek. Zájemci si mohou zahrát kuželky v historické kuželně u Vaškovy hospody a děti na louce u potůčku kuličky, skákání gumy, hru mikádo anebo si jen tak prozpěvovat při programu Tudlikání s Lenkou Hollainovou.

Starodávný jarmark ve Valašském Muzeu v přírodě, archivní foto.Zdroj: se svolením Valašského muzea v přírodě

Templářské slavnosti

KDY: sobota 12. srpna od 14 do 21 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 320 Kč PROČ PŘIJÍT: Pestré odpoledne plné středověkých vystoupení, ukázek, zábavných aktivit i výborné gastronomie nabídnou tradiční Templářské slavnosti, které se konají v sobotu 12. srpna od 14 do 21 hodin v Muzeu regionu Valašsko na zámku a hvězdárně Vsetín. Nejnavštěvovanější akce muzea vzdává hold řádu templářských rytířů, který se na přelomu 13. a 14. století výrazně podílel na rozvoji města i celého regionu, a z jehož období pochází i první písemná zmínka o existenci Vsetína. Prostranství před zámkem se už potřinácté promění v malé středověké ležení s dobovým jarmarkem a vystoupeními šermířů, kejklířů či hudebníků.

„Na hlavní scéně vystoupí kapela BraAgas, která hraje dobovou lidovou hudbu z různých částí Evropy. Dorazí také Šermířský spolek ze Šumperku, jenž obstará i závěrečnou ohňovou show. Chybět nebude Valašská garda či naší staří známí SDH Burgmistři,“ nastínil kurátor akce Pavel Mašláň. V zámeckém parku budou kromě hlavního programu probíhat i ukázky středověkých řemesel, ochutnávky dobové kuchyně či šermířské kurzy. Na nedaleké hvězdárně, která bývá klidnější zónou slavností, si pak budete moci vyzkoušet rytířské trenažéry pro děti, střelbu z luku a spoustu dalších aktivit. Připraveno bude bohaté občerstvení pro dospělé i děti. Mimo jiné to budou tři druhy guláše od šéfkuchaře Tomáše Kapouna, který má bohaté zkušenosti ze špičkových restaurací u nás i v zahraničí, a při svém pobytu v Anglii dokonce vařil pro královskou rodinu.

„Dva budou klasika hovězí a zvěřina. Po zkušenostech z loňska jsme zařadili i poctivou gulášovou polévku pro děti nebo dospělé, kteří neholdují klasickému guláši. Chtěl bych také zkusit i tradiční valašský guláš z jehněčího masa, který se tady u nás vařil už někdy v 18. století a je specifický tím, že se do základu nedává červená paprika, takže nemá klasickou červenou barvu,“ vzkazuje Tomáš Kapoun. Kompletní program a další informace o slavnostech najdete na www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku @muzeumregionuvalassko.

Templářské slavnosti v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně; archivní fotoZdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Léto na Soláni

KDY: sobota 12. srpna od 12 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Patnáctý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni se uskuteční 12. srpna na Valašském Olympu. Druhá srpnová sobota bude patřit setkání milovníků folkloru, hudby, tance a řemesla.

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v 12 hodin na hlavní scéně Soláň v amfiteátru u horského hotelu Čarták. „Součástí festivalu bude opět tvořivá dílna pro děti a lidový a řemeslný jarmark,“ doplnila Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně. V průběhu festivalu se divákům představí folklorní soubory Jasénka, Kašava, Kelčovan, Javořina či Kalina, Ženský pěvecký sbor Rokytenka, Valašský sbor portášský nebo Pěvecký soubor Hafera a také Vojenský umělecký soubor Ondráš.



MFF Léto na Soláni 2023 - programový plakátZdroj: se svolením Sdružení pro rozvoj Soláně

Underground Comedy Club

KDY: pátek 11. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Stand-up komici známí z Comedy Clubu zavítají do Valašského Meziříčí. Publiku podstrojí pořádnou porci humoru, který je občas jemný, jindy nabroušený jako břitva. Příchozí se mohou těšit na dvouhodinovou stand-up show, v níž se představí komici Martin Jirman, Honza Geryk a Libor Macháček.

Comedy Club ve Valašském Meziříčí - bannerZdroj: se svolením KZ Valmez

Tomáš Kočko & Orchestr

KDY: sobota 12. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: na místě 390 Kč, v předprodeji 340 Kč

PROČ PŘIJÍT: U zrodu uskupení Tomáš Kočko & Orchestr stály verše moravského básníka z Valašska Ladislava Nezdařila. V roce 1999 vydala skupina debutové album Horní chlapci s jeho zhudebněnými texty. Zbojníci, hory, vzdor, úcta k tradicím, láska i smrt, jichž je Nezdařilova poezie plná, se stali příštími tematickými okruhy dalších desek Tomáše Kočka a jeho Orchestru.Alba skupiny získala pět nominací na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe bodovala čtyři alba (Poplór, Cestou na jih, Velesu a aktuální ONA), z nichž Velesu se ve WMCHE drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování, v konkurenci alb z celého světa, skončilo na 25. místě. Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy.



Tomáš Kočko & OrchestrZdroj: se svolením KZ Valmez

Petr Lüftner

KDY: neděle 13. srpna od 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, hudební altán

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Petr Lüftner z Ústí nad Labem již desátým rokem objíždí po svých

písničkářských cestách nejen naši republiku. Především rýpavé písně, ale i skladby romantické či k pobavení, to je hlavní gró jednoho z oficiálních hráčů německé akordeonové značky Weltmeister.

Textař a skladatel letos vydal nové album Petri.

Koncert se koná za podpory Nadace SYNOT. V případě nepříznivého počasí proběhne koncert v prostoru zastřešené arkády Společenského domu.

Písničkář Petr Lüftner.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov p. R.



Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Výstava Karpatské roubenky v Muzeu regionu Valašsko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Muzeum regionu Valašsko vystaví na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nejzajímavější poklady uplynulých let, včetně vzácných mincí objevených v Ústí, Loučce a Fryštáku.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.

Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.

Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.