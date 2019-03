Se svými leteckými modely se opět předvedou začátečníci i ostřílení matadoři se zálibou pro společné poletování s f3k modely při jejich dalším setkání na holešovském RC letišti, které se uskuteční v neděli 10. března od 9 do 13 hodin.

Aquatera Kroměříž

Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost Aquatera, která se koná na výstavišti Floria Kroměříž své brány opět otevře v sobotu 9. března od 8 hodin. Na 1600 metrech čtverečních ve dvou halách naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vše samozřejmě za bezkonkurenční ceny. Vstup-né činí 40 korun, studenti, senioři a ZTP zaplatí 20 korun. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Odhalí tajemství fotoaparátu

V zámecké konírně v Bystřici pod Hostýnem uvedou v neděli v 17 hodin výstavu s vystihujícím názvem Překvapení z krabice aneb Příběh starého českého fotoaparátu, který po 100 letech vrátil Itálii ztracený kus historie. Vernisáž bude spojená s přednáškou sběratelky Aleny Pončové i účastí italské delegace. Poté zde bude výstava k vidění až do 29. dubna 2019.

Hledá se Miss Poupě a Miss Kvítek

Miss Poupě a Miss Kvítek budou už po jedenácté hledat v Holešově, a to v neděli 10. března od 14.30 hodin v Středisku volného času TYMY. Soutěž je určena dívkám z Holešova, ale i širokého okolí ve věku 4 až 7 let a 8 až 12 let. Můžete se těšit na soutěžní disciplíny, jako je rozhovor s moderátorkou, mód-ní přehlídku, ale i volnou disciplínu.

Oslavte MDŽ se sklenkou vína

Chcete-li si zpříjemnit páteční Mezinárodní den/večer žen, přijděte ho oslavit do pivnice Černý Orel, kde můžete mimo jiné také porozumět vínům. Připravena zde pro zájemce totiž bude řízená degustace Arcibiskupských vín. Těšit se lze nejen na ochutnávku deseti skvělých vzorků, v ceně je také džbánek s vodou i malé občerstvení v průběhu degustace (sýry, klobásky, škvarková pomazánka), ale také sladký dárek na závěr z jejich čokoládovny Yesterka. Cena vstupenky na degustaci činí 299 korun. Rezervaci lze uskutečnit přímo v pivnici Černý Orel nebo na telefonním čísle 739 357 152 či e-mailu provozni@cerny- -orel.eu. (pátek 8. března, Pivobar Černý Orel, od 20 hodin)

Velký pohádkový karneval

Mají vaše děti rády karnevaly? Jeden se také chystá v Dětském světě, a to v neděli 10. března od 12.30 hodin. Lze se těšit na bohatý program. Se svou show vystoupí Míša Slouková a kouzelník Michal Kovařík. O hudební zábavu se postará Zdeněk Němeček.

Život ve školce s prvky Montessori

Na téma mateřských škol s prvky Montessori se zaměří na besedě v pátek 8. března od 16 hodin v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži. S učitelkou MŠ Mánesova s prvky Montessori Kroměříž Pavlou Böhmovou zájemci například proberou, jaké jsou Montessori principy, Montessori pomůcky a roli učitele průvodce, co v Montessori třídě MŠ nenajdete/neuslyšíte, co předškolní děti dokážou, pokud jsou podporovány v jednotlivých senzitivních obdobích, či které děti se cítí v Monte prostředí dobře. Vstupné činí 30 korun. Zájem o účast hlaste na e-mail habrova-@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo také na telefonní číslo 777 031 252.

Mažoretky zabojují o Podhostýnský pohár

Boj o Podhostýnský pohár už po deváté vypukne ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod Hostýnem 9. března od 7.30 hodin.

Mažoretkovou soutěž pořádá Taneční soubor Stars návštěvníkům nabídne úžasná vystoupení jak mažoretek, tak i roztleskávaček a další taneční čísla, kdy vystoupí skupiny od nejmladších čtyřletých dětí až po rodičovské týmy.

Soutěž se pravidelně těší velké účasti, navštěvuje ji kolem tisíce účastníků, a patří tak mezi největší nepostupové taneční soutěže v České republice. Neustupující oblibě soutěže se také těší jedna z organizátorek soutěže Drahomíra Kroupová.

„Do soutěže se hlásí stálí účastníci, ale pravidelně přicházejí také noví.“

Její věhlas dokonce překračuje hranice, a k tuzemským družstvům se připojují i mezinárodní. „I letos k nám dorazí dva týmy ze Slovenska,“ potvrzuje Kroupová.

Dopolední program bude patřit skupinovým formacím, kterou završí společná choreografie a vyhlášení výsledků. Odpoledne pak ovládnou jednotlivci ve dvou skupinách, a to děti/ kadetky a juniorky/seniorky. Vstupné na soutěž činí 50 korun, děti ho mají zdarma.

Rock a metal ozvučí Dům kultury

DéKáčko FEST je oficiální název 2. ročníku „close-air“ festivalu v prostorách Domu kultury v Kroměříži zaměřeného na rockovou a metalovou hudbu. Uskuteční se v sobotu 9. března od 18 hodin. Ve společenském sále se bude odehrávat hlavní část programu, kdy ve 22 hodin vystoupí hardrocková formace Doga, která si s sebou přiveze předkapely Sweet Leopard a Booters. Tento trojboj doplní v hudebním sále skupiny Hanz´s Fvckers a Sebastien. Vstupenky do 8. března lze zakoupit za 300 korun, v den konání za lístek zaplatíte 350 korun.

Muzikantský ples Kroměříž

Kdy: v pátek 8. března od 19.30 hodin

Kde: Dům kultury Kroměříž Proč přijít: K dobré zábavě přispějí Party Leaders, žáci ZUŠ Kroměříž a studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Výroba z pedigu

Kdy: v pátek 8. března od 16 hodin

Kde: Středisko volného času Včelín, Bystřice pod Hostýnem Proč přijít: Přírodní materiál pedig se používá na výrobu nábytku, košíků, dokonce i k výrobě hudebních nástrojů a bičů. Naučte se s ním manipulovat i vy.

Řízená degustace Arcibiskupských vín

Kdy: v pátek 8. března od 16 hodin

Kde: Pivobar Černý Orel Kroměříž Proč přijít: Těšit se lze nejen na ochutnávku deseti skvělých vzorků, v ceně je také džbánek s vodou i malé občerstvení v průběhu degustace (sýry, klobásky, škvarková pomazánka), ale také sladký dárek na závěr z jejich čokoládovny Yesterka.

Holešovský talent

Kdy: sobota 9. března od 17 hodin

Kde: SVČ TYMY Holešov Proč přijít: Galavečer finále talentové soutěže představí nejlepší vystoupení z oblasti hudby, zpěvu, tance, sportu a dalších.

DéKáčko FEST

Kdy: sobota 9. března od 18 hodin

Kde: v Domě kultury Kroměříž Proč přijít: 2. ročníku „close-air“ festivalu zaměřený na rockovou a metalovou hudbu, kde vystoupí hardrocková formace Doga, která si s sebou přiveze předkapely Sweet Leopard a Booters. Tento trojboj doplní v hudebním sále skupiny Hanz´s Fvckers a Sebastien.