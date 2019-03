Kde: pražírna kávy v Hulíně Proč přijít: Těšit se lze nejen na vyprávění zážitků z cesty na kávovou plantáž „Měsíční hora“ v indickém Chickmalaguru, ale i na ochutnávku tamní kávy, seznámení s indickou kávovou kulturou a povídání doplněné o řadu fotografií a videí.

Připomínka okupace v Holešově

Kdy: pátek 15. března v 13.15 hodin

Kde: vestibul Městského úřadu Holešov v Masarykově ulici Proč přijít: Připomínka 80. výročí okupace Holešova nacistickými vojsky. Součástí bude výstavní panel s fotografiemi, dokumenty a informacemi, týkajícími se tohoto smutného výročí ve městě.

Vandráci na motorkách

Kdy: v pátek 15. března od 19 hodin

Kde: Klub Starý pivovar Kroměříž Proč přijít: Cestovatelé na motorkách Pavel Liška, Ján Révai a Hynek Bernard zavítají i do Kroměříže. Z očí do očí se s vámi podělí o zážitky z cest napříč světem v sedle motorky. Na přednášce se lze těšit i na to, co se nevešlo do jejich cestovatelského pořadu.

EXPO & Pension

Kdy: v pátek 15. března od 19 hodin

Kde: Slady Kroměříž Proč přijít: Tradiční zábava s oblíbenou holešovskou bigbítovou kapelou.

Dílny Sedmikvítku

Kdy: sobota 16. 3. od 9.30 hodin

Kde: Středisko volného času Holešov TYMY Proč přijít: Tvořivé dílničky dle vlastního výběru embossovací dílna, keramická dílna, pískové obrázky a další.

Výtvarná dílna pro děti i dospělé

Kdy: sobota 16. března od 13 hodin

Kde: Květná zahrada Kroměříž Proč přijít: Výtvarná dílna pro děti i dospělé v rámci výstavy, kdy se bude tvořit ohněm, zemí, vodou, dřevem a kovem.

Michal Pavlíček a TRIO

Kdy: v sobotu 16. března od 19.30 hodin

Kde: Kino Klub Sušil Bystřice p. H. Proč přijít: Koncert kytarového mága a skladatele Michala Pavlíčka, který je známý z působení ve skupinách, jako je Pražský výběr, Stromboli, Big Heads, BSP, Trio a Supergroup. Vystoupí v doprovodu tria: Martin Ivan basa, Michal Daněk bicí, Michal Nejtek klávesy.

Společenský večer ZŠ Zámoraví

Kdy: sobota 16. března od 20 hodin

Kde: Klub Starý pivovar Kroměříž Proč přijít: K poslechu a tanci zahraje DJ Zdenek Zbranek.

Burza okrasného ptactva a drobného zvířectva

Kdy: neděle 17. března od 6 hodin

Kde: Floria Kroměříž Proč přijít: Prohlédnout si můžete okrasné ptáky, drůbež, holuby nebo hlodavce, které si můžete i zakoupit. Kromě zvířat si vyberete také ze široké nabídky krmiv, vitaminů a potřeb pro chovatele.

Holešovský blešák

Kdy: neděle 17. března od 8 hodin

Kde: zámek Holešov Proč přijít: Letošní první hobby sběratelská burza.

Dětské šibřinky ve Zdounkách

Kdy: neděle 17. března od 8 hodin

Kde: Dům kultury Zdounky Proč přijít: Akci moderují Mára a Standa. Těšit se můžete na supertombolu.

Planeta Česko

Kdy: neděle 17. března od 15 hodin

Kde: Kino Klub Sušil Bystřice p. H. Proč přijít: Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.