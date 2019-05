Do Chvalčova na letošní slavnostní otevírání studánky Sklenářka v sobotu 4. května zavítají i vodní víly a zvědavci z lesa. Mimo ně se lze také těšit na průvod královniček, opékání špekáčků i na vystoupení skupiny Hogo Fogo. Po celou dobu akce bude samozřejmě zajištěno občerstvení.

O pohár Kroměřížského draka 2019

3. a 4. května, Bagrák Kroměříž, od 8 hodin

Druhý ročník festivalu malých dračích lodí na kroměřížském „Bagráku“ se uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. května. Své dovednosti a soutěžního ducha na těchto unikátních plavidlech předvedou děti ze škol v závodu O pohár Kroměřížského draka, ale i další soutěžní týmy v různých kategoriích. Mimo to se lze také těšit na doprovodný program pro celou rodinu i nafukovací atrakce pro děti.

XIII. ročník Show dance 2019

pátek 3. května, Dům kultury Kroměříž, od 17 hodin

Taneční klub Gradace ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži pořádá již XIII. ročník tradiční jarní přehlídky nejlepších tanečních párů a formací ve standardních a latinsko- amerických tancích Showdance aneb Kroměřížské hvězdy tančí. Přijdte se v pátek 3. května ve Společenském sále Domu kultury od 17 a 20 hodin potěšit tanečním mistrovstvím těch nejlepších v originální taneční show na motivy známých filmových melodií. V programu vystoupí několikanásobní mistři České republiky, semifinalisté mistrovství světa, současní mistři, vicemistři a finalisté ČR v tanečním sportu.

Pálení čarodějnic

Kdy: v sobotu 4. května od 13 do 19 hodin

Kde: Dětský svět Kroměříž Proč přijít: . Čeká na vás super nabitý čarodějnický program: čarodějnický víceboj, škola kouzel a vaření lektvarů, volba miss čarodějnice, čarodějnická diskotéka a konečně v 16 hodin zažehnou oheň.

Vycházka po stopách mlynářských památek

Kdy: v sobotu 4. května od 8.25 hodin

Kde: sraz na vlakové zastávce v Dobroticích Proč přijít: Průvodci z Vlastivědného kroužku Holešov Arnošt Pospíšil a Jan Dúbravčík povedou pěší putování od horního Hlobilova mlýna v Dobroticích až po Podzámecký mlýn v Holešově.

Slavnostní sázení lípy v Záhlinicích

Kdy: v sobotu 4. května od 13.30 hodin

Kde: Součástí oslavy bude průvod obcí od hospody U čápa k Muzeu Františka Skopalíka. Sraz u hospody je ve 13.30 hodin. Proč přijít: Slavnostní sázení už třetí lípy svobody. Zlatou tečkou nakonec bude i stavění májky.

Vídeňští ochotníci s poctou Karlu Hašlerovi

Kdy: v sobotu 4. května od 18 hodin

Kde: Dům kultury Kroměříž Proč přijít: Opět se vrací soubor krajanského divadelního spolku Vlastenecká omladina z Vídně, aby odehrál zábavné pásmo písní Karla Hašlera „Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze“. Přístupnou formou, kdy na scéně nebude chybět ani skutečná kapela složená z českých a slovenských muzikantů, zobrazuje život Pražanů krátce po vzniku mladičké republiky.

Hanácké náměstí LIVE: Rosa Vertov (PL) + Kangaroos In Austria

Kdy: v sobotu 4. května od 20 do 22 hodin Kde: Hanácké náměstí Kroměříž Proč přijít: WARM UP před chystaným každoročním festivalem a první letošní outdoor koncert DAS LIGA v amfiteátru na Hanáckém náměstí.

Jak byla vosa Marcelka ráda, že je Kdy: v neděli 5. května od 15 hodin Kde: Dům kultury Kroměříž Proč přijít: Divadlo Náměstíčko z Prahy zve na představení rozverné pohádky na motivy známého večerníčku.

Zahrada Věžky Jaro 2019

od 1. do 5. května, Věžky, vždy od 9 do 17 hodin

Tradiční zahrádkářská výstava ve Věžkách je opět tady od 1. do 5. května. Pořídit si zde můžete vše potřebné pro váš dům i zahradu. V nabídce je však i bohatý doprovodný program. „Pro děti jsme rozšířili Dětský svět o spoustu zábavy a her. Po velkém úspěchu bude sýpka opět plná jarních květin, fotografií kroměřížského fotografa Michala Žíly a dobových kostýmů. V parku na návštěvníky čeká venkovní expozice s názvem Země, planeta života a mini zoo plná mláďátek. Budeme také soutěžit o zahradní nábytek,“ nastínila letošní program ma-nažerka výstav Božena Kubjatková. Vstupné činí 95, pro seniory 80 korun.