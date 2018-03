Kam o víkendu na lyže? V provozu je stále Troják a Stupava

Přestože se venku probouzí jaro, oteplování přichází jen postupně, což nahrává vytrvalejším z lyžařských areálů v kroměřížském regionu. I o nadcházejícím víkendu tak lidé mohou stále vyrazit na svahy například do Ski areálu na Trojáku: sezonu tam letos chtějí protáhnout až do Velikonoc, konkrétně do 2. dubna.

Lyžařský kopec v obci Stupava u Koryčan. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jana Přikrylová

V provozu je také nadále areál na Stupavě, kde je jarní lyžování tradiční záležitostí: jezdí se tam podle webu střediska denně od 7.30 do 19.30 hodin. Ukončenu už pro letošek mají sezonu v areálech na Tesáku a na Rusavě. ČTĚTE TAKÉ: Ořešák z Kvasic získal v anketě Evropský strom roku deváté místo

Autor: Lukáš Pařenica