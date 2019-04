Nadšencům Auto moto i krásných nablýskaných veteránů bude už počtvrté patřit první dubnová neděle na kroměřížském výstavišti Floria. Opět bude k mání vše, co se týká motorismu. Seženete zde náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty. Při této příležitosti organizátoři připravili také klasické bleší a sběratelské trhy, které mají na Kroměřížsku letitou tradici, proto jim bude věnován celý pavilon B. Základní vstupné činí 40 Kč. V případě, že přijedete vlastním autem, lze jej zaparkovat na přilehlém parkovišti, které má parkovací kapacitu až pro dvě tisícovky aut. Poplatek činí 20 korun.

Velikonoční Chvalčovský šmigrust

pátek 5. a sobota 6. dubna, Kulturní dům Chvalčov

Vychutnat si velikonoční náladu můžete už v předstihu. O víkendu 5. a 6. dubna totiž obec Chvalčov a kulturní komise obce Chvalčov všechny zvou na předvelikonoční prodejní výstavu Chvalčovský šmigrust. Uskuteční se v Kulturním domě ve Chvalčově. Výstavu zahájí v pátek v 17 hodin pěvecký sbor Aleny Konečné. V sobotu se můžete těšit od 10.30 hodin na vystoupení folklorního souboru Píšťaličky a Malá Rusava. Také zazpívá dětský sbor Vrabáčci a skupina (Z)Pátečníci a další. Na své si zde přijdou i děti, pro kte-ré tu budou v sobotu od 10 do 16 hodin otevřeny tvořivé dílny. Zajištěné zde bude i tradiční občerstvení.

Zámek ovládnou hity 80. a 90. let

pátek 5. dubna, New Drive Club Holešov, od 20 hodin

Vrátit se do zlaté éry diskoték 80. a 90. let můžete v pátek 5. dubna od 20 hodin prostřednictvím chystané akce Oldies disco 80. a 90. léta. Největší hity této doby vám připomene DJ Petr Došek. Do éteru je pustí v atraktivním prostředí hudebního New Drive Clubu zámku Holešov. Vstupné činí 80 korun.

Vyrobte si s dětmi oblíbený sliz

sobotu 6. dubna, Muzeum Kroměřížska, od 9 hodin

Přijďte si s dětmi vlastnoručně vyrobit mezi nimi populární DIY. V Muzeu Kroměřížska se s touto tematikou chystají na sobotu 6. dub-na dílničky. Sliz si vyrobíte ze základních ingrediencí. Můžete si jej také dále dozdobit. Navíc jako bonus si vyrobíte originální skleničku. Pozor však, tato dílna je pouze na objednání, a to vždy v celou hodinu od 9 do 15 hodin. Pokud máte zájem, je tedy nutné zavolat na telefonní číslo 573 338 388 nebo poslat mail na pitruzzello@muzeum-km.cz. Cena je včetně materiálu a činí 50 korun.

Zpěvem napříč generacemi

neděle 7. dubna, zámek Chropyně, od 16 hodin

V. ročník setkání pěveckých sborů v rytířském sále chropyňského zámku se uskuteční v neděli 7. dubna od 16 hodin. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Myšky SZUŠ D- -MUSIC, Dětský pěvecký sbor Plamínek Holešov a Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Vstupné je dobrovolné.

Dechový orchestr slaví narozeniny

sobota 6. dubna, Dům kultury Kroměříž, od 15 hodin

Své kulatiny oslaví Dechový orchestr Základní umělecké školy Kroměříž. Letos totiž uběhlo už 50 let od jeho založení. K této příležitosti si připravili narozeninový koncert, který se uskuteční v sobotu 6. dubna od 15 hodin v kroměřížském Domu kultury. Pořadem provede Jožka Šmukař. Mimo orchestr pod vedením dirigentů Milana Šóna a Jaromíra Michoňky také vystoupí pěvecký sbor Slunečnice pod vedením Lenky Doubravové a další hosté. Vstupné je dobrovolné.

Legendární Fleret se vrací na ranč

sobota 6. dubna, Ranč Kostelany, od 20 hodin

Valašská legenda skupina Fleret opět po roce zavítá do westernového prostředí Ranče Kostelany a rozjede velkou parádu! Přijďte si užít nezapomenutelný hudební večer. Tradiční jarní koncert dvorní kapely Valašského království se uskuteční v sobotu 6. dubna od 20 hodin. Vstupné činí 290 korun.

Perníková chaloupka

Kdy: v pátek 5. dubna v 16 hodin a v neděli 7. dubna v 15 hodin

Kde: v sokolovně Bystřice p. H. Proč přijít: Loutkové divadlo „Na Galerii“ Sokol Bystřice pod Hostýnem si nejen pro děti připravilo představení tradiční oblíbené pohádky Perníková chaloupka.

Povídání a promítání nejen o žralocích

Kdy: v pátek 5. dubna od 18.30 hodin

Kde: v prostorách Chytrého vzdělávacího centra Holešov Proč přijít: Cestovatel a dobrodruh Radek Bohuňovský bude vyprávět o svých zážitcích a zkušenostech z expedic za žraloky nebo k lodním vrakům na různých místech planety. Speciální bonus: Neuvěřitelný osud největší bitevní lodě 1. světové války.

