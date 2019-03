Herna plná zajímavých her a hraček, na ni se lze těšit v rámci Festivalu IQ Play v Kroměříži. K vidění a vyzkoušení zde budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět ani koutek pro nejmenší děti. Festival IQ Play se bude konat v Domě kultury v Kroměříži od soboty 30. března do pondělí 1. dubna. Otevřeno bude vždy od 9 do 18 hodin. Vstupné činí pro jednotlivce 50 korun, rodinné pak 150 korun.

Plnou parou vpřed!

31. března, Klub Starý pivovar Kroměříž, od 15 hodin

Přijďte si s dětmi užít kouzelné karnevalové odpoledne, a to v neděli 31. března od 15 hodin v kroměřížském Klubu Starý pivovar. Čeká zde na vás dvouhodinový zábavný program, o který se postará zábavný animátor Jirka Hadaš. Vstup-né činí 90 korun na osobu. Děti do 1 roku mají vstup zdarma. Avšak na každé dítě u vstupu čeká malý dáreček.

Na kole(ch) od Jadranu k Baltu

Kdy: pátek 29. března od 19 hodin

Kde: Degustační bar EMA Hulín Proč přijít: Cestovatelská přednáška Lukáše, který se chtěl podívat mimo rodnou hroudu, ale neměl pořádný dopravní prostředek ani peníze. A tak si sbalil pár fidlátek, sedl na kolo, na kterém by se ostatní báli jezdit po Hulíně, a vydal se prozkoumávat život okolo naší zemičky.

Jarní vycházka

Kdy: sobota 30. března od 10 hodin

Kde: sraz u Zemanovy kovárny v Holešově Proč přijít: Vycházka krajinou v mírném tempu. Trasa povede volně po břehu Rusavy k mostu Koblihova mlýnu, po druhém břehu až do zámecké obory k zámecké hájence, kde se budou opékat špekáčky a ochutnávat, co kdo upekl či vypálil ze zahradních plodů.

Klání o mistra rusavské kuchyně

Kdy: sobota 30. března od 15 hodin

Kde: Obecní dům Rusava Proč přijít: Tradiční kuchařské klání o mistra rusavské kuchyně. Tentokrát budou ústředním tématem ZEMŇÁKY v jakékoliv úpravě. Součástí programu je také barmanská show.

Morkovské Bajk 2019

Kdy: neděle 31. března od 10 hodin

Kde: prostranství před Městským úřadem v Morkovicích Proč přijít: MTB maraton, trasy 46 a 27 kilometrů. Trasa na 46 kilometrů je zařazena do seriálu závodů Karpatské MTB tour.

Noc s Andrsenem v Holešově

29. března, Městská knihovna Holešov, od 18 hodin

Městská knihovna Holešov zve malé čtenáře na tradiční Noc s Andresenem, která se uskuteční v noci z pátku 29. března na sobotu 30. března. Tentokrát bude ústředním tématem Harry Potter. Akce je určena dětem od pěti do deseti let. Kapacita je omezena. Je nutné se přihlásit přímo v knihovně nebo na webu www.holesov.info.

Oslaví 70. výročí Albatrosu

29. března, Knihovna Kroměřížska, od 18.30 hodin

Knihovna Kroměřížska s dětmi v rámci akce Večer s Andrsenem oslaví 70. výročí Albatrosu. Akce se uskuteční v pátek 29. března od 18.30 do 21 hodin. Kapacita je omezena pro prvních 25 přihlášených.

Přenocování s oblíbenou knížkou

pátek 29. března, SVČ Včelín Bystřice p. H., od 18 hodin

Středisko volného času Včelín v Bystřici pod Hostýnem se už šestým rokem připojuje k akci Klubu dětských knihoven. V pátek 29. března opět pořádá akci pro děti, které dávají přednost knihám a nočnímu dobrodružství na Včelíně místo počítače a televize. S sebou nezapomeňte svou oblíbenou knížku, karimatku, spacák, polštářek, hygienické potřeby, pyžamo, přezůvky, oblečení dovnitř i ven, pití, večeři a snídani. Cena přenocování je 80 korun. Děti přihlašujte do středy 27. března. Přihlášku získáte v kanceláři SVČ Včelín nebo po domluvě v kroužku. Kvůli ochraně osobních údajů už nelze zasílat přihlášku e-mailem.