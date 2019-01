Zlínský kraj - Seznam každoročním bohoslužeb pořádaných ve Zlínském kraji.

Zlínsko

Římskokatolická církev svatého Filipa a Jakuba, Zlín

24. prosince v 6.30 mše svatá, v 15 hodin mše svatá pro rodiče s dětmi s přinesením betlémského světla, ve 24 hodin půlnoční mše svatá

25. prosince mše svaté v 7, 8.30, 10, 11.30, 18.30 hodin

26. prosince mše svaté v 7, 8.30, 10, 11.30, 18.30 hod, 16 živý betlém

31. prosince v 6.30 mše svatá, 17 hodin poděkování za uplynulý rok

1. ledna v 7, 8.30, 10, 11.30 a 18.30 hodin mše svatá

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní Svahy

24. prosince v 8 hodin adventní mše svatá, v 16 hod. dětská bohoslužba slova s předáváním Betlémského světla, 22 hod. vánoční bohoslužba slova

25. prosince v 8, 10, 11.30, 20.30 hod. mše svatá,

kostel je mimo bohoslužby otevřen k návštěvě Betléma od 13 do 18 hod.

26. prosince v 8, 10 hodin mše svatá, kostel je mimo bohoslužby otevřen k návštěvě Betléma od 13 do 18 hod., v 17 hodin je koncert Cantica Laetitia

31. prosince v 17 hodin děkovná mše svatá

1. ledna v 10, 11.30 a 20.30 hodin mše svatá

kostel je mimo bohoslužby otevřen k návštěvě Betléma od 13 do 18 hod.

Římskokatolický kostel svatého Mikuláše, Zlín-Malenovice

24. prosince v 15 hodin mše půlnoční mše svatá pro děti, ve 22 hod. půlnoční mše svatá

25. prosince v 7.30, 9 hodin mše svatá

26. prosince v 7.30, 9 hodin mše svatá

31. prosince v 19 hodin poděkování za uplynulý rok

1. ledna v 7.30 a 9 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie, Zlín-Štípa

24. prosince v 7.30 hod. mše svatá, roráty, ve 23 hod. půlnoční mše svatá (od 22.30 hod. zpěv koled)

25. prosince v 10.30 mše svatá, ve 15 – 17 hod. varhanní hudba, v 17-18 hod. varhanní hudba, zpívání koled

26. prosince v 10.30 hod. mše svatá, v 14 - 15 hodin varhanní hudba

31. prosince v 15 - 16 hodin varhanní hudba, v 17 hodin mše svatá, v 18.00 zpěv koled na Mariánském náměstí

1. ledna v 10.30 hodin mše svatá, v 15 - 16 hodin varhanní hudba

Římskokatolický kostel svatého Václava, Brumov-Bylnice

24. prosince v 7.30 mše svatá, v 15 hodin mše svatá pro rodiče a děti, ve 24 hod. půlnoční mše svatá

25. prosince v 7.30, 9, 10.30 hod. mše svatá

26. prosince v 7.30, 9, 10.30 hod. mše svatá + v 11 hodin Sidonie

31. prosince v 16 a 23 hodin mše svatá

1. ledna v 7.30, 9, 10.30 hod. mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Mikuláše, Fryšták

24. prosince v 16 hodin mše svatá pro rodiče a děti, ve 22 hod. mše svatá

25. prosince v 8, 10, 14 hodin mše svatá – živý betlém

26. prosince v 8, 10 mše svatá

31. prosince v 17 hodin mše svatá

1. ledna v 8 a 10 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svaté Rodiny, Luhačovice

24. prosince v 7.30 hodin mše svatá v Zámecké kapli, v 15.30 hodin mše svatá pro děti, ve 24 hod. – půlnoční mše

25. prosince v 8.30, 10.15, 17 hodin mše svatá

26. prosince v 8.30, 10.15, 17 hodin mše svatá (15 zpěv koled, 16 živý Betlém)

31. prosince v 16 hodin poděkování za uplynulý rok

1. ledna v 8.30, 10.15, 17 hodin mše svatá (15 novoroční koncert)

Římskokatolický kostel svatého Bartoloměje, Napajedla

24. prosince ve 24 hod. mše svatá

25. prosince v 9 hodin mše svatá

26. prosince v 9 hodin mše svatá

31. prosince v 18 hodin mše svatá

1. ledna v 9 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Vojtěcha, Otrokovice

24. prosince v 15.30 hod. mše svatá pro děti, ve 24 hod. půlnoční mše svatá

25. prosince v 7.30, 10.30 hodin mše svatá

26. prosince v 7.30, 10.30 hodin mše svatá

31. prosince ve 23 hodin mše svatá

1. ledna v 7.30 a 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Vojtěcha, Slavičín

24. prosince ve 22 hod. vánoční mše svatá

25. prosince v 7.20, 9.30, 11 hodin mše svatá

26. prosince v 7.20, 9.30 hodin mše svatá

31. prosince v 15 hodin mše svatá

1. ledna v 7.20, 9.30, 11 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele, Slušovice

24. prosince ve 22 hod. mše svatá

25. prosince v 7.35, 9.30 hodin mše svatá

26. prosince v 7.35, 9.30 hodin mše svatá

31. prosince v 16 hodin mše svatá

1. ledna v 7.35 a 9.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže, Valašské Klobouky

24. prosince v 15 mše svatá pro děti, ve 22.30 hod. mše svatá

25. prosince v 7, 8.45, 10.30, 18.10 hodin mše svatá

26. prosince v 7, 8.45, 10.30 hodin mše svatá

31. prosince ve 23 hodin mše svatá

1. ledna v 7, 8.45, 10.30 a 18.10 mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Vavřince, Vizovice

24. prosince v 15 mše svatá pro rodiče a děti, 22 hod. mše svatá

25. prosince v 9 hodin mše svatá

26. prosince v 9 hodin mše svatá

31. prosince v 15.30 hodin mše svatá

1. ledna v 9 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Martina, Pozlovice

24. prosince v 15.30 hod. mše svatá pro děti, ve 24 hod. - půlnoční mše svatá

25. prosince v 8, 10 hodin mše svatá, v 15.30 hod. živý Betlém

26. prosince v 8, 10 hodin mše svatá

31. prosince v 17.30 hodin poděkování za uplynulý rok

1. ledna 8 a 10 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nedašov

24. prosince v 7 mše svatá, 14.45 mše svatá pro děti, 22 hod. mše svatá

25. prosince v 7.30, 9, 10.30 hod. mše svatá

26. prosince v 7.30, 9, 10.30 hod. mše svatá

31. prosince 7, v 16 hodin poděkování za uplynulý rok

1. ledna v 7.30, 9 a 10.30 mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Cyrila a Mětoděje, Bratřejov

24. prosince ve 22 hod. mše svatá

25. prosince v 10.30 hod. mše svatá

26. prosince v 9.30 hod. mše svatá

31. prosince v 16 hodin mše svatá

1. ledna v 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Všech svatých, Hvozdná

24. prosince ve 20 hod. mše svatá + Ostrata BS ve 21 hod.

25. prosince v 8 hod. mše svatá

26. prosince v 8 hod. mše svatá

31. prosince v 15 hodin mše svatá

1. ledna v 16 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svaté Máři Magdalény, Jasenná

24. prosince ve 20 hod. mše svatá

25. prosince v 7.30 hodin mše svatá

26. prosince v 7.30 hodin mše svatá

1. ledna v 7.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svaté Kateřiny, Kašava

24. prosince ve 21 hod. mše svatá

25. prosince v 9 hodin mše svatá

26. prosince v 9 hodin mše svatá

31. prosince v 18 hodin mše svatá

1. ledna v 9 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Josefa, Lukov

24. prosince ve 23 hod. mše svatá

25. prosince v 10.30 hod. mše svatá

26. prosince v 10.30 hod. mše svatá

31. prosince v 16 hodin mše svatá

1. ledna v 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel Panny Marie Sněžné, Provodov

24. prosince ve 20 hod. mše svatá

25. prosince v 10.15 hod. mše svatá

26. prosince v 10.15 hod. mše svatá

31. prosince v 23 hodin mše svatá

1. ledna v 10.15 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Jana Nepomuckého, Všemina

24. prosince ve 22 hod. mše svatá

25. prosince v 7.15, 10.30 hod. mše svatá

26. prosince v 7.15, 10.30 hod. mše svatá

31. prosince v 17 hodin mše svatá

1. ledna v 7.15 a 10.30 hodin mše svatá

Římskokatolický kostel svatého Petra a Pavla, Želechovice nad Dřevnicí

24. prosince ve 22 hod. mše svatá

25. prosince v 8 hodin mše svatá

26. prosince v 8 hodin mše svatá

31. prosince v 16.30 hodin mše svatá

1. ledna v 8 hodin mše svatá

Poutní místa v kraji

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn

24. prosince v 7.15, 9.15, 15.30 hod. mše svatá

25. prosince v 7.15, 9.15, 11.15, 14.15 hod. mše svatá + ve 13 hod. pobožnost u jesliček a svátostné požehnání

26. prosince v 7.15, 9.15, 11.15 hod. mše svatá + ve 13 hodin pobožnost u jesliček a svátostné požehnání

31. prosince v 7.15, 9.15, 11.15 hodin mše svatá, ve 22.30 hodin děkovná bohoslužba a ve 23.45 hodin Te Deum a svátostné požehnání, ve 24 hod. pontifikální mše sv. na začátku Nového roku o. arcibiskup Jan Graubner

1. ledna v 7.15, 9.15, 11.15 a 14.15 hodin mše svatá, ve 13 hodin Te Deum a svátostné požehnání

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, Velehrad

24. prosince – půlnoční mše svatá ve 24 hodin

25. prosince v 7.30, 10.00, 15.00 hodin vánoční mše svatá

26. prosince v 7.30, 10 hodin mše svatá

31. prosince v 17 hodin děkovná mše svatá a ve 23.15 hodin novoroční mše svatá

1. ledna v 7.30, 10 a v 15 hodin mše svatá

Další církve

Starokatolická církev, kaple Kristova vzkříšení, Zlín-Štípa

24. prosince ve 21 hodin půlnoční mše (na hřbitově), eucharistická slavnost – žehnání vína

1. ledna v 10 hodin mše svatá

Českobratrská církev evangelická, evangelický kostel, Zlín

24. prosince v 15 hodin bohoslužba na Štědrý den

25. prosince v 9.30 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční s vysluhování sv.večeře Páně (s účinkováním pěveckého sboru)

26. prosince v 9.30 hod. bohoslužba na druhý svátek vánoční

31. prosince v 17 hodin mše svatá

