„A to i přesto, že děti jsou rozdělené do takzvaných školských obvodů. Proto je nyní třeba prověřit, zda všechny děti, které k zápisu do první třídy měly přijít, se skutečně dostavily, a případně oslovit jejich rodiče. To je jedním z důvodů, proč se může konečný počet budoucích prvňáčků ještě do 1. září 2024 změnit,“ upřesnil místostarosta Karel Holík.

Do ZŠ Komenského náměstí by mělo podle předpokladů nastoupit 1. září 29 dětí, do ZŠ Oskol 76, ZŠ Slovan očekává nástup 80 prvňáčků, v ZŠ U Sýpek by měli přivítat nově 38 dětí, do ZŠ Zachar by mělo nastoupit 61 dětí a do ZŠ Zámoraví by mělo přijít do prvních tříd 35 dětí.

Ve srovnání s předchozím rokem 2023, kdy se k zápisu dostavilo 453 dětí, jich přišlo letos méně – 390. O něco méně dětí také přišlo s návrhem na odklad, loni 77, letos 68.

„Počty prvňáčků, kteří by měli v jednotlivých školách v září zasednout do lavic, jsou většinou zhruba stejné. Výrazný pokles počtu prvňáčků zaznamenala pouze ZŠ Slovan, kam v září nastoupí dle předpokladů ve srovnání se zářím 2023 o 51 žáků méně,“ uzavřela Kučerová.