Máte za sebou téměř tři roky ve funkci. Budete kandidovat i za rok?

V obci je ještě spousta věcí, které by se měly udělat. A byla by škoda, kdybych nevyužil nabyté zkušenosti a praxi například v otázce realizace investičních akcí, administrativy. Bylo by škoda toho teď nechat. Buďme upřímní, nejtěžší jsou začátky, které mám už za sebou. Člověk se musí vyrovnat s administrativou a podobně. To chvíli trvá. Každým dnem se učíte něco nového.

Tři roky. Je něco, na co jste pyšný už teď?

Zrekonstruovali jsme kompletně celou jednu ulici. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se udělala nová cesta, dík spolupráci s VaKem Kroměříž je tam nová kanalizace. Zmodernizované je ale i celé hřiště za školou. To byla investice za zhruba 7 milionů korun.

Jaké jsou vize do dalších letech?

Určitě chci zvládnout dokončit stavbu komunitního domu. Rád bych dal dohromady Sokolovnu, která je velmi zuboženém stavu. Budova vyžaduje kompletní rekonstrukci. Obec ji dostala do vínku před lety. Bude pokračovat oprava páteřních ulic. Té práce je zde prostě hodně.

Co bylo impulsem ke vstupu do komunální politiky?

Byl jsem osloven kolegou, sousedem. Funkce starosty je svým způsobem práce v oboru, který jsem vystudoval. Do křesla starosty jsem každopádně doslova vpadl. Nebyl jsem si jistý, zda tu pozici chci vůbec dělat. Neměl jsem do té doby za sebou žádné jednání zastupitelstva nebo rady. Spoustu věcí jsem se musel naučit za provozu. Ale je pravda, že jsem zúročil některé věci ze školních přednášek, u kterých jsem si před lety říkal, že je nikdy v reálném životě neupotřebím.

Jak byste definoval funkci starosty?

Starosta pro obec zajišťuje mnoho. Ta práce mi dává smysl, protože můžu zhmotňovat nějaké své představy, ideje. Můžete rozvíjet své okolí, což je nejpodstatnější. Nevýhodou je, že vám nezbývá čas na nic jiného. Jste v práci neustále. I když jdete po ulici, tak se díváte, jestli svítí světla, chodník je v pořádku, jestli je posekaná tráva.