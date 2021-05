Ještě pořád vás to baví? Je kde brát síly?

Já si síly doplňuji sportem. Hraju fotbal. Jsem dokonce v reprezentačním týmu starostů v malé kopané. Ještě ve svých 66 letech se stále držím v kádru.

Budete kandidovat za rok znovu?

Je to doba hrozně daleká. Těžko říct, jak se to bude odvíjet. Nic nezavrhuji.

Dokážete si na svém místě představit někoho konkrétního?

Možná by to mohla být žena. Zatím ale nikdo konkrétní není. Loví se, hledá se.

Máte tady obchod, poštu, hospodu. Co podle vás lidem brání se nastěhovat do obce Rusava?

Trend je se hnát do města. Je zažité, že Rusava je rekreační oblast. Proto se sem lidé nestěhují. Těžko se hledá nějaká jiná příčina.

Co považujete za největší úspěch za posledních 30 let?

Že žiju. Tak vážně. Těžko se něco upřednostňuje. Jsem rád, že se vybavila a opravila škola, protože škola je nadevše.

Způsobí vám problémy nižší příjem z rozpočtového určení daní?

V loňském roce jsme skončili 300 tisíc v mínusu. Přišli jsme o jeden milion korun na příjmech od státu a pak nám alespoň 700 tisíc stát vrátil na kompenzacích. Jak to bude letos se uvidí. Nějak si budeme muset poradit. I kdybychom si měli půjčit, musíme rozjeté projekty dokončit.

Jak se změnila obec během posledního roku?

Pár nemocných jsme zaznamenali. Nevšiml jsem si ale, že by se to mezi lidmi nějak projevilo. Zda se to odrazí v ekonomice se teprve uvidí. A co se týká vládních nařízení? Sto lidí, sto názorů. Ačkoliv jsou některá omezení opravdu markantní – zejména pro živnostníky – musíme je dodržovat.