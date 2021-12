Osmašedesátiletý umělec bude hlavní hvězdou plánovaného vystoupení s názvem The Music Critic, ve kterém Malkovich bude hrát zatrpklého hudebního kritika. Představení se odehraje 26. července příštího roku, a to v původním znění - anglickém jazyce. Do češtiny bude hra tlumočena prostřednictvím titulkovacího zařízení.