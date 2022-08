Při pátečním přijetí královské družiny starostou města Pavlem Vardanem dosavadní vládce Bronislav Kozelek držel v rukou opentlenou korunu naposled. Ten letošní, Martin Libosvár, který již po necelém srpnovém měsíci bude žákem III. třídy základní školy, převzal od svého předchůdce pomyslné žezlo, s nímž usedl v neděli do čela průvodu a byl hlavním hrdinou třídenní akce zapsané na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Průvod královské družiny za doprovodu řady jezdců na růžemi ozdobených koních a jejich vyvolávky si dodnes uchoval svou neopakovatelnou atmosféru. Vidět ji mohly v netradičním termínu, a to o první srpnové neděli, tisíce lidí na Jízdě králů v Kunovicích. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích pochází z roku 1897. Původní smysl slavnosti již dnes není zcela jasný, což potvrzuje několik různých teorií, které si částečně vzájemně odporují. Podstatné je, že zůstala zachována slavnost, při níž mohou milovníci folkloru obdivovat družinu mladých mužů v typických kunovských krojích i poněkud netypický kroj krále a jeho dvou pážat.

„Jak nezvyklý termín, tak narušení dvouletého intervalu mají na vině vnější okolnosti. Loňská jízda králů se z důvodu proticovidových opatření o rok zpozdila, ta letošní má tradiční starobylé slavnosti vrátit její dvouletý interval v každý sudý rok,“ informoval mluvčí kunovické radnice Zdeněk Kučera. Podotkl, že oproti květnovému víkendu byl srpnový termín důsledkem již dokončených stavebních prací v centru města.

Akce v Kunovicích byla v sobotu odpoledne jedinečná Formanskou jízdou, o niž byl velký zájem ze strany laické veřejnosti, chovatelů i odborníků.

„Na slavnostním defilé bylo k vidění 25 kočárů a povozů tažených slezskými noriky, černými frišskými koňmi, českomoravskými belgiky či koňmi plemene shagya arab, ale i jejich projížďky ulicemi města,“ sdělil folklorista, muzikant a tanečník Milan Stašek (62), zvaný pod pseudonymem jednoho ze spisovatelů Antal. Tak mu jeho přátelé už od dob studia na gymnáziu stále říkají.

Družině kraluje sečtělý sportovec

Úderem 9. hodiny nedělní vyjela královská družina od Areálu jízdy králů Kunovice. Po žehnání jízdě králů před kostelem sv. Petra a Pavla vyrazila k domu králových rodičů, aby si vyžádala jejich syna Martina za svého krále. Odtud pak jela kompletní družina před radnici na náměstí Svobody, kde požádala prostřednictvím praporečníka Milana Staška starostu města Pavla Vardana o povolení k jízdě.

„Po nezbytném vyvolávání před radnicí, kde jezdci nešetřili peprnýmí verši glosujícími dění nejen v Kunovicích, vyrazila celá družina do kunovických ulic a uliček. Jimi projížděla až do pozdních odpoledních hodin, bavila obyvatele svými vyvolávkami a shromažďovala královský poklad,“ vžil se do jízdy králů mluvčí kunovické radnice Zdeněk Kučera.

Jedním dechem dodal, jaký že je ten nový kunovický král. „Ve škole ho baví plavání a sportovní aktivity a hodně rád čte, takže budeme mít v Kunovicích sečtělého krále. Aktuálně ho pohltila série Klub záhad. Je členem folklorního souboru Malý Handrláček, ale chodí tam prý proto, že si to přeje jeho maminka. Ze všeho nejraději si Martin kreslí,“ vychválil letošního vládce kunovické jízdy králů Zdeněk Kučera.

Je až s údivem, jak král Martin Libosvár stíhá různé sportovní aktivity, hodiny náboženství, čtení, kreslení, činnost v keramickém kroužku a jízdu na kolečkových bruslích.

Podnikatel, folklorista, tanečník a muzikant Milan Stašek prozradil, že organizátorem kunovické Jízdy králů je od roku 2004, tedy osm let po jejím znovuobnovení v roce 1996.

„Musím pochválit partu kunovických žen, zejména zdravé jádro ženského sboru Tetičky z Kunovic, které na letošní Jízdu králů vytvořily z krepového papíru sto tisíc růží a růžiček,“ řekl s nadšením Milan Stašek, v roce 1984 absolvent pedagogické fakulty, někdejší učitel hudební výchovy a ruštiny v řadě obcí na Slovácku. Nyní podniká a mnoho času na řadu jiných koníčků nemá nazbyt.