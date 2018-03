Jiří Čunek: Gayové a lesby nemají nárok na ochranu od státu

Mají homosexuální páry právo uzavřít manželství se všemi zákonnými nároky, nebo mohou mít jen registrované partnerství? Mohou vychovávat tyto páry děti, adoptovat je?

Jiří ČunekFoto: Deník / Karásek Jan

Na tyto otázky se snažili ve čtvrtek večer odpovědět odborníci v pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou.

Mezi hosty byl i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který se se svými názory na to, jak by měla vypadat rodina, netají.

Dokonce i za cenu toho, že nebývají vždy zrovna populární.

Čunek se v pořadu vyjádřil, že rozhodně nesouhlasí se změnou zákona, který by v ČR umožnil homosexuálním párům místo dosud platného registrovaného partnerství uzavírat manželství či možnost adoptovat a vychovávat děti.

Podle něj by tento krok vedl k rozvrácení morálních hodnot, zneuctění tradiční rodiny a k úpadku společnosti.

Homosexuální páry podle Jiřího Čunka nemají nárok na to, aby je stát chránil.

„Děti se rodí ze vztahu muže a ženy. Není přece možné, že národ vymře jen proto, že bude více preferovat ty, kteří se reprodukovat nemohou. Nikdo z nás nikoho nevylučuje ze společnosti proto, že je homosexuál či lesba, ale zcela jistě není možné dávat na roveň manželství tuto skupinu,“ uvedl na začátku pořadu Čunek.

„My dnes máme 1,6 dítěte na matku a potřebujeme 2,1 dítěte. To znamená, že stát se potřebuje soustředit na to, abychom jej zachovali. A ne podporovat jakékoliv jiné vztahy, které narušují podstatu rodiny,“ zdůraznil hejtman.

Podle něj je homosexuální vztah soukromou záležitostí, která ale nemůže být preferována státem.

„Ten má podporovat jen ty rodiny, které ho rozvíjí, a to homosexuální vztahy nejsou,“ zdůvodnil Jiří Čunek.

Gay rodina lepší než dětský domov?

Jeho oponenti s takovými tvrzeními nesouhlasili. Podle nich uzavření zákonného manželství má pro ně hlavně psychologický efekt, navíc tímto krokem by mohli stejně jako v běžném manželství dědit, brát vdovský důchod a mít vypořádání společného vlastnictví.

„Kdykoli vyplňujete jakékoli formality pro úřady, píšete – registrovaný(á),“ upozorňuje jeden ze zlínských gayů, který si nepřál být jmenován.

Pořad v televizi si nenechal ujít. „Registrovaná mohou být auta, nemovitosti, dárci krve – ti jsou registrovaní. Pro homosexuály je těžké svou orientaci přiznat blízkému okolí. Když ale řeknou nebo napíšou, že jsou registrovaní, de facto se ke své orientaci nedobrovolně přiznávají zcela cizím osobám,“ nelíbí se osmatřicetiletému muži ze Zlína.

Ani on s názory zlínského hejtmana nesouhlasí.

„A pokud jde o rodinu, nemyslím si, že homosexuální sňatky způsobí vymírání lidu. Také adopce gay párem je pro mnoho dětí podle mne daleko lepší alternativou než vyrůstat v domovech mezi cizími lidmi a bez rodinného zázemí. Gay páry jsou stejně funkční či nefunkční jako ty hetero,“ myslí si muž ze Zlína.

„Můžeme společnosti pomoci tam, kde normální heterosexuální rodiny selhaly a nebudou tak plné domovy nechtěných dětí,“ zdůraznil v televizní debatě i přítomný známý módní návrhář Osmany Laffita, který manželství s mužem uzavřel před třiadvaceti lety v Belgii.

Reagoval tak na bouřlivou diskusi, zda mohou lesbické a gay páry vychovávat společně děti.

"Mám dvě matky, poznamenaný nejsem"

To ale bojovník za tradiční rodinu a její hodnoty Jiří Čunek doslova smetl ze stolu.

„S dětmi nám nepomohou. Společnost má upřednostňovat přirozenost a tyto komunity přirozené nejsou,“ zlobil se.

Jiří Čunek svým vlastním způsobem vidí i důvod, proč klesá v ČR demografická křivka.

„Z pohodlnosti se přestávají rodit děti,“ je přesvědčený.

Část publika hejtman rozesmál ve chvíli, kdy moderátorka oslovila mladíka v publiku. Ten vyrůstal s dvěma matkami. Než stihl odpovědět na dotaz Michaely Jílkové, zda se tím cítí nějak poznamenán, ozval se Jiří Čunek: „No lesba z něho nebude, to určitě ne.“

„Homosexuál ze mě pravděpodobně nikdy nebude. Psychicky poznamenaný nejsem, moje matky se o mě vždy dobře staraly,“ reagoval mladý muž na nepříliš taktní hejtmanův vtípek klidně.

Reakce aktivisty Gay iniciativy Jiřího Hromady na to, co v diskuzi zaznělo:

Rozumím panu senátorovi Čunkovi. Jsme na jedné lodi. On hájí rovná práva pro svou křesťanskou minoritu - já pro minoritu jinakých z jiného hlediska (mnozí jsou rovněž věřící)…

Mrzí mne však, že argumentuje dogmaticky, často nepravdivě, nadřazeně. (Viz přirovnání hodnot naší minority - s chováním antického psychopata - císaře Nerona).

Každý člověk se rodí s nějakou příslušností k nějaké minoritě (ten je malý, onen vysoký, ta blondýna, jiná tmavá, ten plešatý, další s vlasy po pás, ten romantik, další politik, atd.)

- ale všichni mají právo mít stejná práva jako ostatní spoluobčané.



Já nejsem Homosexuál… Já jsem člověk… Jiří Hromada… Občan České republiky.

A v soukromí jsem šťastný s mužem - s partnerem… To je mé soukromé hájemství…

Zákon o registrovaném partnerství není jen pro homosexuální dvojice - ale pro dvojice stejného pohlaví. (Výraz homosexuál patří do sexuologických pracovišť.)

Manželství může dorovnat, co v partnerství absentuje - aby nedocházelo ze strany státu k žádnému diskriminačnímu chování vůči jakékoli skupině občanů, kteří akceptují zákony této země.

Gayové a lesby pracují jako ostatní, platí daně jako ostatní, plní své povinnosti jako ostatní. Mají právo na právní postavení jako ostatní.

Prý nepomáháme podporovat přirozenost tím, že nemůžeme plodit děti. Příroda (a Bůh) to tak chtějí… Mnozí manželé nemají to štěstí mít děti. Jsou snad jako "strůjci pochodu smrti naší civilizace" hodni pohrdání?

Stejně jako Václav Havel, který také neměl děti?? (Vím, že společnosti přinášejí užitek svou pracovitostí, štědrostí, obětavostí - nemají tzv. úplnou rodinu, věnují se časově náročnějším povinnostem ve prospěch společnosti.)



Jsme na jednom z přeních míst v Evropě v obsazenosti dětských domovů. Umožnit dětem adopci není právem dvojicím v manželství, či v registrovaném partnerství… Jsou především právem opuštěných dětí.

Pan Čunek bojuje o zachování konzervativních hodnot v době, kdy se u nás vloni rozvádělo 50% manželství. Podporuji ho… Ale nerozumím, proč části občanům urážlivě odpírá prosadit tu samou, konzervativní hodnotu…

Dítě (podle psychologů) potřebuje ke svému zdravému vývoji - identifikační vzor DVA. Skvělé je, když je to táta a máma… Ale dvě ženy, či dva muži v běžném životě milovanému dítěti rovněž poskytují nezbytný vzor (rozdělení povinností v domácnosti, rozepře a usmiřování, společné plánování) - ve stejné hodnotě. V dětských domovech (při vší péči) na to není prostor a čas - a hlavně láskyplnost.



Často se mne novináři ptají: "To registrované partnerství, co jste prosadil, to je váš největší životní úspěch, že?" Nikoliv. Jednak by mělo dozrát do celkové rovnoprávnosti (podle nové generace aktivistů) -

- a jednak byla nejdůležitější CESTA k němu. V roce 1990 (podle průzkumu veřejného mínění) nás podporovalo pouze 10% občanů. V roce přijetí zákona (2006) - 75%! V dalších letech až 80%!!

Případné manželství aktuálně podporuje už více než 50% občanů ČR!!! To vše je důkazem, že nám společnost uvěřila - že jsme jejími plnoprávnými členy.

Společnost u nás dozrála - pochopila, že rodinu netvoří jen otec, matka a dítě. Ale také děda, babička, strýcové a tety, bratranci, sestřenice, atd. Nebezpečím pro rodinu není GL minorita - ale hrozící nástup fašistů, dogmaticky věřících, těch, kteří mají problém sami se sebou (a s přijetím své jinaké orientace)… To je těch zbývajících 20%, kteří jsou proti nám. Za ty bojuje pan senátor Čunek?