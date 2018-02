Ježíškova vnoučata nadělovala také na Kroměřížsku. Mimo jiné i skútr

Ježíškova vnoučata, unikátní projekt, který se v plné síle rozběhl letos na podzim, zprostředkoval hezčí Vánoce nebo vstup do nového roku také seniorům z Kroměřížska. Zatímco některým stačila ke štěstí rychlovarná konvice, k jedné z klientek kroměřížské Charity doputoval dokonce i vysněný elektrický skútr.

Přestože svůj dárek dostala paní Marta Stloukalová z Kroměříže od Ježíškových vnoučat až v lednu, na její radosti to nic nezměnilo. Teď už přemýšlí, kudy bude s novým skútrem jezdit. Ten jí usnadní cestu zejména na nákup nebo k lékaři.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Veřejnoprávní projekt Ježíškova vnoučata reaguje na skutečnost, že část obyvatel domovů pro seniory a podobných zařízení bývá i přes veškerý interní program opuštěná.

Senioři tak dostali možnost zanést do seznamu jakékoliv své přání, ať už šlo o hmotnou věc, nebo zážitek a čekat, jestli se ozve ochotný dárce. Těch se v celém Česku našly tisíce a více než stovka také v našem regionu.

Své přání vyslovilo zhruba sto třicet seniorů přímo z Kroměříže. Mezi nimi například klienti tamní Charitní pečovatelské služby.

„Mezi prosbami našich uživatelů byl mobil, mikrovlnná trouba, knížka, parfém nebo například holicí strojek,“ vyjmenovala její vedoucí Jana Rohanová. Své dárky však dostaly i pečovatelky.

„Na základě přání uživatelek získaly kosmetické balíčky a poukazy na masáž, za které byly vzhledem k jejich fyzicky náročné práci vděčné,“ dodala.

Opožděného vánočního dárku se díky projektu dočkala třeba Marta Stloukalová. Jejím velkým přáním byl elektrický skútr pro seniory.

„Díky společnosti Slevomat a dodavatelské firmě SELVO se i ona dočkala a zástupci firem jí nedávno dar předali. Paní byla z vozíčku nadšená,“ usmála se vedoucí.

To potvrzuje i spokojená uživatelka nového vozítka.

„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, abych vozíček získala. Je to přesně ten, který jsem si přála, a jsem moc vděčná,“ vzkázala Marta Stloukalová.

Ta prý už teď pomalu přemýšlí, kudy bude s novým dopravním prostředkem jezdit, aby se vyhnula provozu.

„Určitě mi ale usnadní cestu k lékaři nebo do obchodu,“ potvrdila.

Celý projekt byl příjemnou zkušeností i pro samotné pečovatele.

„Bylo velmi milé se přesvědčit o tom, že lidé mají touhu pomáhat, obdarovávat a dělat radost. Viděli jsme nadšení, štědrost i slzy radosti v očích a všem, kteří se do projektu zapojili a splnili přání našich uživatelů, proto ze srdce děkujeme,“ vzkázala vedoucí kroměřížské Charitní pečovatelské služby Jana Rohanová.

Všichni z oboru také věří v další pokračování Ježíškových vnoučat.

„Od nás se zapojili jak uživatelé pobytové nebo terénní služby, tak i uživatelé s chronickým duševním onemocněním. Všichni přitom dostali krásné dárky. Myslím, že není možné, aby nebylo pokračování, protože projekt slavil velký úspěch,“ zhodnotila ředitelka Charity Kroměříž Anna Valachová.

Do Ježíškových vnoučat se zapojilo také osm klientů Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. Mezi jejich prosbami byly kosmetické balíčky, drobné šperky, parfém nebo cukrovinky.

„Jedna nevidomá paní se cítila osamocená, a přestože využívá veškeré aktivity, které provozujeme, chtěla někoho, kdy by jí zpříjemnil čas. Takže sem za ní dojížděla paní ze Zlína, která jí předčítala a povídaly si,“ popsala tamní ředitelka Eva Winklerová.

Také ona na adresu projektu nešetří chválou.

„Je to úžasná věc, díky které se plní přání lidí, kteří jsou i přes naši péči a okolní kolektiv osamocení. Je to něco navíc a je to přímo pro ně,“ okomentovala.