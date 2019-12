Dav zhruba pěti set lidí se vydává od obecního úřadu v Chvalčově na krátkou cestu, na jejímž konci bude na všechny čekat v jesličkách Ježíšek s Marií a Josefem. V čele průvodu jde dvojice Valachů následována hudci. Mezi lidi, se přimíchali také tři králové, malí andílci a další koledníci. Některé děti v ruce svírají obálku s dopisem pro Ježíška, který před chvíli napsali a nakreslili, a který mu chtějí předat.

Živý betlém ve Chvalčově, 2019 | Foto: Deník / Jakub Omelka

Právě cesta od úřadu do tamního letního kina symbolicky připomíná putování koledníků do Betléma. Několika set metrový pochod tak podtrhuje název již tradiční akce „Pojďme spolu do Betléma“.