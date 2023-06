MHD v Kroměříži budou zajišťovat dva nové hybridní autobusy, které kombinují pohon na naftu a na elektřinu. Jejich pořízení schválili městští radní. Cena jednoho hybridního autobusu se pohybuje od pěti do devíti milionů korun.

Do ulic Kroměříže vyrazí dva nové hybridní autobusy. | Foto: se svolením Město Kroměříž

„Musíme nahradit autobusy, které postupně dosluhují. Doporučené stáří autobusů by se mělo pohybovat do deseti let, což většina našich autobusů nesplňuje, nejstarší mají 19 a 20 let,“ uvedl místostarosta Jan Hebnar, jednatel městské společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), která MHD v Kroměříži zajišťuje.

Podle ředitele KTS Mariana Vítka se cena jednoho hybridního autobusu pohybuje od pěti do devíti milionů korun. KTS v minulých dvou letech již koupily dva hybridní autobusy.

„Ukázalo se to jako dobrá volba. V současné době jsou totiž hybridní autobusy pro MHD ekonomicky nejvýhodnější,“ dodal místostarosta Karel Holík, který je také jednatelem KTS.

Hybridní autobus při rozjezdu a jízdě do rychlosti 30 kilometrů za hodinu využívá baterii, při rychlejší jízdě jede na naftu.

Kroměříž letos přispěje dva miliony korun na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady

MHD ve městě nyní zajišťují dva zmíněné hybridní autobusy značky Volvo, tři autobusy Iveco s pohonem na stlačený zemní plyn pořízené v letech 2017 a 2018 a sedm vozidel Volvo jezdících na naftu, která jsou starší patnácti let. Podle Vítka je ekologická zátěž vozidel na CNG srovnatelná s naftovými motory emisní normy EURO 6.

„Jejich nevýhodou navíc je dlouhá doba tankování a to, že v Kroměříži je jen jedna možnost tankování CNG,“ doplnil Vítek.

Budoucností kroměřížské MHD by tak měla být vozidla s pohonem na elektřinu, přestože jejich cena nyní výrazně převyšuje náklady na pořízení hybridních autobusů.

„Rada vzala na vědomí postupné zavádění elektromobility do kroměřížské MHD. V první fázi to znamená to, že KTS budou usilovat o pořízení autobusů na elektřinu a nabíjecí stanice s využitím dotačních programů. Pokud se podaří dotace získat, dobíjecí stanice by mohla být vybudována a autobusy na elektřinu by se v ulicích města mohly objevit v roce 2025,“ uzavřel Holík.

Autobusy městské hromadné dopravy jezdí na osmi linkách, a kromě území samotné Kroměříže obsluhují také některé místní části města. V loňském roce najely 348 tisíc kilometrů a přepravily 837 tisíc cestujících.