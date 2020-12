Tuzemská lyžařská střediska byla v provozu pouhých devět dní, než vláda vzhledem ke zpřísnění protiepidemických nařízení jejich fungování zakázala. S obnovením činnosti před 10. lednem 2021 nikdo z provozovatelů sjezdovek nepočítá.

Ztráty půjdou každým dnem do milionů korun.

„Musíme si přes zimu vydělat nejen na náklady, ale také na splátky, na letní údržbu a na rozjezd nové sezony. O zálohách na energie nemluvě,“ pokračoval beznadějně Juračka ve výčtu.

I proto vyjednávají separátně skiareály s Ministerstvem průmyslu a obchodu o kompenzacích, které by zohlednily jejich specifický způsob výdělku.

Život na sjezdovce běží dál

Podle Jakuba Juračky jsou náklady enormní. „Musíte zasněžit kopec, zaplatit revize a další věci. A to vše před tím, než na svah vjede první lyžař,“ popsal peripetie Juračka, který smeká před restauratéry, hoteliéry a dalšími živnostníky, kteří také přišli o svůj jediný příjem.

„Mám i jiný příjem než skiareál. Kdybych byl odkázaný jen na něj, tak už zřejmě chodím o žebrácké holi,“ je majitel střediska znechucen z dnešní situace. Růžově nevidí ani opětovné odstartování sezony. „V tomto čase chaosu a omylů nevěřím ničemu,“ dodal Juračka.

Provozovatel Skiareálu Stupava Lubomír Orel říká, že před uzavřením se sezona teprve začínala slibně rozjíždět. „Lidé měli zájem. Nejsilnější byly dva svátky vánoční. Pak přišel 27. prosinec a všespadlo na nulu,“ hodnotil uplynulé dny Orel. Stupava však sezonu „nezabalila“.

„Život na sjezdovce se nezastaví kvůli lockdownu. Musíme zasněžovat, když mrzne, ne když se to zrovna hodí. Musíme jezdit rolbou, pečovat o sníh. Samozřejmě nás mrzí, že sníh, který teď nasněžíme, roztaje a nevyužije se smysluplně. Co ale naděláme,“ litoval Lubomír Orel z areálu na Uherskohradišťsku.

Lidé zájem měli. A pak nula

Provozovatel Skiareál Stupava Lubomír Orel říká, že sezona se teprve začínala slibně rozjíždět.

Sáňkáři mají zelenou

To svah v areálu Razula ve Velkých Karlovicích v posledních dnech hojně využívali sáňkaři a bobaři. „U nás se lyžovalo jen pár dnů. Na svátky míváme zavřeno. Takže jsme skončili 23. prosince a kvůli vládním nařízením jsme už neotevřeli. Ale svahu ve Velkých Karlovicích, kde má dost lidí své chaty, nyní vládnou sáňkaři. My pro ně máme otevřené výdejní okénko, takže je to taková vzájemná symbióza,“ prozradila mluvčí provozovatele HP Tronic Martina Žáčková.

Razula je přichystaná přivítat první lyžaře hned, jak to bude opět možné.



Ve Velkých Karlovicích je také středisko Kyčerka, které patří skupině SYNOT. Její mluvčí Magda Pekařová potvrdila, že i tam jsou připraveni otevřít své brány.

„Původně jsme chtěli v našem resortu sezónu pro milovníky zimních sportů zahájit již mezi svátky, nicméně vzhledem k epidemiologické situaci to nebylo možné. Vleky se rozjedou hned, jakmile to vládní opatření umožní. Předběžně počítáme s avizovaným termínem 11. ledna 2021,“ uvedla Pekařová.

Zlín se na lyžovačku chystá

Skupině SYNOT patří nově také svah ve Zlíně. SYNOT již avizoval, že by jej chtěl ještě v této sezoně zprovoznit. Za tím si skupina i nadále stojí.

„Otevření Svahu Zlín veřejnosti již v letošní sezóně pro nás bylo od doby, kdy se skupina SYNOT stala jeho novým vlastníkem, jednou z priorit. Areál prošel modernizací a je připraven přivítat zájemce o lyžování či snowboarding v centru města. Pokud to tedy situace s ohledem na aktuální vládní opatření – a vzhledem k poloze areálu také počasí – umožní, Svah Zlín bude již v lednu otevřen,“ slíbila mluvčí Pekařová.