Jedu na dřeň startuje závod o naději na život. Letos začne v Kroměříži

Osvětový projekt Jedu na dřeň přivedl za osm let do Českého národního registru dárců dřeně už 3 833 potenciálních nových dárců kostní dřeně. Statisticky je to už 28 zachráněných životů. Devátý ročník projektu odstartuje na Výstavišti v Kroměříži spolu s gastrofestivalem Chutě Zlínského kraje v pátek 17. května v deset hodin dopoledne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jedu na dřeň letos odstartuje na Výstavišti v Kroměříži. | Foto: projekt Jedu na dřeň