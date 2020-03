Automaty, které za běžných okolností vábí zákazníky na sladkosti a bagety, nyní lákají veřejnost na možnost koupě ochranné látkové roušky. Za poplatek 50 korun lze získat originální roušku. Vybrané peníze pak putují na charitu.

Počin slaví úspěch ve Vyškově. Nyní, 1. dubna, bude nainstalován jeden rouškomat také v Kroměříži před obchodním domem Tesco. Ne všichni se však s tímto nápadem ztotožňují. Nelíbí se jim například, že by někdo měl vydělávat na dobrovolnické a hlavně bezplatné práci někoho jiného. Byť se jedná o charitu.

PENÍZE RADĚJI ŠVADLENKÁM

„Charita chce vydělávat na charitativní činnosti dobrovolníků? To jsme jako v Kocourkově?“ čertí se Jarmila Rubintová. Petr Čáslava ze společnosti Foodex, která má projekt na starost, se však brání.

„Celou částkou z nákupu lidé přispějí na dobrou věc, pomohou tam, kde je to třeba. To je přesně ten důvod, proč lidé i roušky šijí a pak je rozdávají. Chtějí někomu pomoci. A tady je to dvojité. Sami mají roušku a ještě pomohou,“ snaží se vysvětlit Časlava.

Většina lidí, která je však k rouškomatům skeptická, má obavy, kolik z vybraných peněz se skutečně dostane až k samotným organizacím a kolik z toho zůstane v rukách soukromé firmy.

„Nějak nevěřím, že to půjde vše na charitu. Daleko průhlednější mi přijde rouškovník. Tam nikdo po nikom nic nechce. Určitě nikam 50 korun házet nebudu, radši dám peníze přímo těm, co šijou doma,“ míní Daniela Zedníčková.

Čáslava se opět snaží lidi uklidnit.

„Vše je naprosto transparentní. Lidé mohou platit jen kartou, aby bylo možné prokázat kolik se vybralo. To by v případě hotovostní platby nešlo,“ říká Petr Čáslava a dodává, že za první dva týdny se v rouškomatech ve Vyškově prodalo 3000 kusů roušek a místní charity tak díky tomu získaly 150 tisíc korun. S podobným „ziskem“ počítá Čáslava i v Kroměříži.

Charita Kroměříž se, ústy ředitelky Anny Valachové, vyjádřila, že získané peníze vrátí zpět do ochranných pomůcek pro klienty, rodinné příslušníky a své pracovníky.

ROUŠKY S MOTIVEM SPIDERMANA

Z valné většiny tedy lidé rouškomaty vítají. Že mají úspěch se ukázalo ve Vyškově. Provozovatelům dokonce zásoby ochranných roušek docházejí. V kroměřížském rouškomatu proto bude část roušek zakoupených.

„Musíme již roušky kupovat. Ať již u švadlen či textilní firmy. Podle toho se bude pohybovat také cena roušek. Ty od dobrovolníků budou stát 50 korun, od švadlenek 75 korun a od textilní firmy 100 korun. Celá částka, která po odečtení nákladů za koupi zůstane, půjde na charitu,“ vyjmenovává Petr Časlava.

„Každá rouška je originál a lidé si mohou vybrat. Snažíme se poptávat také roušky dětské a nejlépe s motivy, které by děti chtěly nosit. Například Spiderman,“ dodává Čáslava a připomíná, že i kvalita může být různá.