„Měli jsme v plánu jít o víkendu na Hostýn. Procházku nám přece nemůže nikdo zakázat,“ uvedla Kristýna Krásová, která strávila na druhém největším poutním místě republiky sobotní dopoledne.

„Zašli jsme do kostela, prošli si křížovou cestu a dali si panáčka slivovice, kterou jsme si vzali se sebou. Takového zdravotního panáčka,“ dodala Kristýna.

Mše online

Nervozita a nejistota v současné vypjaté době však byla znát i zde. V místě, kde se snoubí světský a duchovní svět. Na dveřích baziliky visí upozornění, které odkazuje na poslední nařízení vlády.

„Ve všedních dnech se slouží mše svaté v 7.15 hod a v 9.30 hod v bazilice a také kapli sv. Josefa. Maximální povolený počet lidí na každé bohoslužbě bude 30 lidí,“ píše tamní farář Jiří Šolc.

„Zatím nám to vycházelo a do počtu 30 osob jsme se vešli. Pokud by se však bazilika naplnila, sloužili bychom ještě druhou mši v kapli sv. Josefa, jak zde uvádím,“ ukazuje na list Jiří Šolc.

„Na zítra máme nahlášen příjezd velké rodiny. Asi 22 lidí. Tak to už zřejmě tu hranici 30 osob překročíme,“ usmívá se farář a lidem doporučuje, aby raději sledovali mši přes internet.

„Ano, vysíláme i online. Teď nám ten systém sice spadl, ale snad se ho podaří do zítřejší mše nastartovat,“ doufá farář.

Důležitá hasičská pouť

Letošní „sezonu“ poutí na Hostýně měla zahájit Svatojosefovská pouť mužů již příští víkend. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se pouť, kvůli nouzovému stavu vyhlášenému na území České republiky, bude muset zcela zrušit – bez náhradního termínu.

„Poutě se posunovat nemohou. Není na to v kalendáři prostor,“ upozorňuje Šolc.

Zrušená by proto mohla být také tradiční celonoční pěší pouť ze Svatého Kopečka. A kdyby se situace kolem šíření nákazy koronavirem nezlepšila, byla by ohrožená i velmi oblíbená a hojně navštěvovaná hasičská pouť. Paní Jaromíra Krajcarová, která prodává na Hostýně ve stánku občerstvení říká, že právě hasičská pouť je pro její byznys důležitá.

„Nelze nikdy říct, kolik přijde na pouť lidí. Záleží na mnoha faktorech. Velkou roli hraje třeba počasí. Ovšem hasičská pouť a Velikonoce jsou pro nás nejdůležitější,“ vysvětluje Jaromíra Krajcarová a stěžuje si, že v posledních měsících lidé na svatý Hostýn příliš nechodili.

„Oproti jiným zimním víkendům je zde dnes kupodivu celkem dost zákazníků,“ tvrdí prodejkyně. Jak vidno, svatý Hostýn lidi přitahuje v jakékoliv době.

Vzkaz lidem

„Musíme se modlit, chovat se lidsky a ohleduplně vůči okolí. Pak snad vše, stejně jako v minulosti, odezní.“ farář Jiří Šolc