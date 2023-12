Velkým milníkem je letošní rok pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra sdružujících se v olomouckém spolku Jdeme Autistům Naproti (JAN). Tomu se podařilo zahájit stavbu komunitního centra, které bude v tuzemsku unikátní. V zahraničí přitom podobná zařízení fungují řadu let.

Markéta Jandeková, ředitelka olomouckého spolku Jdeme autistům naproti | Video: Vránová Magda

Novostavba připomínající rozlehlejší rodinný dům už vyrůstá v městské části Nová Ulice. Členové olomouckého spolku JAN o podobném centru snili léta.

„Jsem velmi vděčná za to, že se nám podařilo získat grant a prostředky na stavbu ´domečku´, který bude od roku 2025 sloužit dospělým s těžkou formou autismu. Je to zcela nový rozměr služby sociální rehabilitace a nová forma péče. Beru to jako určitou satisfakci rodinám, že konečně svítá naděje i pro ně,“ vyzdvihla ředitelka spolku Markéta Jandeková.

Společně s manželem si prošla velmi náročným obdobím poté, co byl její dcerce diagnostikován autismus.

„Nevěděli jsme tehdy, kam se obrátit. Dostupných informací bylo před dvaceti lety málo a vhodných zařízení pro tyto děti ještě méně. Rodiče ani neměli možnost se vzájemně setkávat. Zřejmě to tehdy čekalo na nás, abychom se do toho pustili sami,“ vzpomněla maminka nyní čtyřiadvacetileté Marušky.

Rodiny z Olomoucka tehdy založily iniciativu, začaly se scházet, vyměňovat si zkušenosti a vše postupně přerostlo ve spolek JAN. Ten se později profesionalizoval a dnes nabízí sociální služby pro děti a mládež s autismem. Pro dospělé jsou ale možnosti stále omezené.

„Naše Maruška dostala v osmnácti letech invalidní důchod a tím to stát považoval za vyřešené. Ve chvíli, kdy rodiče zestárnou a na náročnou péči už nestačí, nastává problém. Poptávka po školách i odlehčovacích službách pro klienty s těžkou formou autismu přitom pořád převyšuje nabídku,“ konstatovala Markéta Jandeková.

Nové komunitní centrum vyrůstající na křižovatce ulic Nad Lánem a Kšírova bude poskytovat ambulantní sociální služby právě pro dospívající a dospělé klienty. Ve vilce obklopené relaxační zahradou vzniknou cvičné byty, kde budou získávat nové dovednosti.

„Chápeme, že u lidí ze sousedství může takové zařízení vyvolávat spoustu otázek. Rádi je každému zodpovíme a umožníme, aby se k nám přišel podívat. Klienty budou vždy doprovázet asistenti, díky tomu se nemůže stát nic nenadálého. Nebude se také jednat o pobytové zařízení. Zkušenosti sbíráme v zahraničí, například ve Francii, Irsku či Španělsku, kde už podobná centra fungují,“ dodala ředitelka spolku JAN.