Zlín - V čele zlínského interního oddělení, vyhlášeného zejména svou prvotřídní diabetologickou péčí, strávil Jaroslav Rybka více než čtyřicet let, tedy více než polovinu času jeho existence.

Profesor Jaroslav Rybka, dlouholetý specialista na léčbu cukrovky. | Foto: Deník/archiv

V těchto dnech si totiž interna připomíná osmdesáté výročí svého vzniku.

Životní jubileum oslavil v pondělí ale i samotný profesor Rybka, který patří k světově uznávaným diabetologickým kapacitám. O tom, nakolik je tahle shoda symbolická, jak je na tom interní oddělení Baťovy nemocnice dnes nebo na které své pacienty nejvíce vzpomíná, se Jaroslav Rybka rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Pane profesore, měl jste vůbec čas v době konání celostátního lékařského kongresu ve Zlíně, jehož jste byl prezidentem a který skončil teprve včera, oslavit své životní jubileum?

Musel jsem, spousta lidí mě k tomu nutila svým blahopřáním. Samozřejmě to pro mne byly hezké a radostné chvilky. Ale nějaké bujaré oslavy s pitím alkoholu nepřicházely v úvahu. Kvůli kongresu, který mě plně zaměstnával, na to jednoduše nebyl čas.

Jeden z dárků, který jste dostal, vás asi hodně překvapil…

Nejspíše máte na mysli billboard, který mi přátelé a pacienti k narozeninám nechali vylepit v ulici Dlouhá. Je tam snad už od neděle, ale já se o něm dozvěděl až v polovině týdne od kamaráda, který vyzvídal mou reakci. I když to bylo už v noci, hned jsem se tam musel jet podívat, jinak bych nedospal. Naštěstí je to ale docela povedený a milý fór.

Doufám, že se neurazíte, ale na svůj věk jste stále nesmírně vitální. Jaký na to máte recept?

Dokud člověk dokáže držet tempo s ubíhajícím časem, je to dobré. Já se o to snažím. Problém nastává ve chvíli, kdy jej čas začne předbíhat. Abych se ale stále udržoval v kondici, poněvadž stáří je hlavně vnímáno jako zevní záležitost, aktivně chodím třeba na jógu nebo hraji tenis.

Osmdesátku v těchto dnech neslavíte ale pouze vy sám, ale i interní oddělení Baťovy nemocnice, v jehož čele jste stál desítky let. Nepovažujete to trochu za symbolické?

Je to takové takřka celoživotní pouto, nejen k interně, ale k celé Baťově nemocnici. Slavit ale musí hlavně interna, já jsem až v pozadí.

Rukama vám prošly tisíce pacientů, často i velmi slavných. Na které z nich nejvíce vzpomínáte?

Stačí jen některé z nich vyjmenovat. Mými pacienty byli například herci Rudolf Hrušínský starší nebo Miroslav Horníček, hudební skladatel Zdeněk Liška, režisér Karel Zeman a další a další. Slavných pacientů jsem měl desítky. Za mého působení v pražské vinohradské nemocnici jsem se s nimi seznámil a oni pak za mnou dojížděli až do Zlína. A vzpomínky mám úplně na všechny z nich. Když se setkáte s osobnostmi takového kalibru, vždy vám nějaká vzpomínka utkví v paměti.

Zkusíte alespoň jednu z nich přiblížit?

Tak například Jan Werich. Ten mi kdysi řekl, že medicína a kultura mají v určitých nuancích hodně společného. To když chcete rozdmýchat ohníček, musíte do něj foukat. Někdy se k němu musíte také ohnout. A někdy si dokonce musíte kleknout. To myslím platí dodnes.

Jak je na tom podle vás v současné době zlínská interna ve srovnání s podobnými pracovišti v dalších nemocnicích?

Podle mého pořád patří k těm nejlepším v republice. Samozřejmě, její možnosti jsou stále ještě omezené. Vliv na to mají personální nedostatky nebo ekonomická situace, ale i přesto se interna nemá za co stydět, stejně jako celá Baťova nemocnice. A je potěšující, že má tendenci se z těch potíží postupně dostat.

Co byste popřál interně do další osmdesátky?

Rád bych jí popřál, aby měla možnost zavádění dalších metod přispívajících ke zlepšování péče o pacienta. Tyto metody ale musejí být zaplaceny pojišťovnami. Stále se zde totiž dělá na dluh, který se u Baťovy nemocnice neustále zvětšuje. To není nadále možné. Máme přístroje, kterými disponují velké fakultní nemocnice. Máme díky nim možnost o pacienty pečovat nejmodernějšími způsoby, ale pojišťovna je často odmítá proplácet.