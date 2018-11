Jaroslav Němec: Mít čtyři místostarosty není neobvyklé

ROZHOVOR / Staronový starosta města Kroměříže Jaroslav Němec složil po dlouhých vyjednáváních koalici a následně jej k prvnímu listopadu mu nové zastupitelstvo opět dalo důvěru k vedení města i po další čtyři roky.

Jaroslav NěmecFoto: Deník / Klusáková Kristýna

Sám uvádí, že mu čelní funkce poznamenala nejen pracovní, ale i osobní život. Jako ve všem mu něco vzala, ale zároveň dala. Jaroslav Němec poskytl Deníku rozhovor, kde mimo jiné shrnul minulé volební období a zdůvodnil, proč má Kroměříž čtyři místostarosty.



Když se ohlédnete za uplynulým volebním období. Můžete jej nějak v krátkosti zhodnotit?

Přišel jsem na radnici v době, kdy jsem o komunální politice v podstatě vůbec nic nevěděl. Spolupráce za ty čtyři roky byla většinou velmi dobrá. Našly se ale i situace, kdy trochu skřípala, ale to nebylo ani tak vinou koaličních partnerů, jako mého rozchodu se stranou, která mě do politiky přivedla. Mohl se v tom trochu odrážet vztah Němec – hnutí ANO. Po stránce koaliční byla spolupráce dobrá. S některými partnery se vztahy trochu zhoršily až několik měsíců před letošními volbami. Celkově se za čtyři roky spousta věcí udělala a další věci jsou rozpracovány. Ale ještě při tvorbě koalice jsem říkal, že právě z tohoto důvodu je potřeba kontinuálního vedení radnice.



Určitě se vám změnil život i z osobního hlediska?

Na jednu stranu se mi život změnil v tom, že mám daleko méně času na rodinu a trávím daleko více času v práci. Setkal jsem se s dalšími lidmi, s fůrou nových problémů, které jsem řešil samozřejmě rád, a mohl jsem se díky funkci starosty seznámit s lidmi, se kterými bych se možná za normálních okolností ani nesetkal.



Stýská se vám po škole?

Byl jsem učitelem dvacet let. Kontakt se školou mám ale dál. První dva roky se mi po ní stýskalo hodně. Možná nyní už to beru jako pracovní vztah, holt teď dělám něco jiného. Pořád jsem ale jako starosta města jistou součástí škol.





Můžete se jen naposled vyjádřit k tomu, zda měli pánové Pavel Motyčka a Richard Kreml personální nároky k vytvoření koalice?

Nezávislí vyhráli volby, já jsem obdržel nejvíce preferenčních hlasů. Myslím, že nárok na funkci starosty byl opodstatněný. Neztotožňuji se s jejich vyjádřením, že neměli personální požadavky. První věta od KDU-ČSL zazněla, že půjdou do koalice, ale jen v případě, že já nebudu starostou. Už to jsou snad personální nároky. Na tom trvám.



Vznikla tak koalice se čtyřmi místostarosty. Není to přece jenom mnoho?

Máme čtyři místostarosty. Historicky, pokud bychom měli sčítat například finanční náklady, byla tady období, kdy na vedení radnice šlo mnohem víc finančních prostředků než v současné době. My chceme komunikovat, máme nastavený určitý systém a z mého pohledu je lepší, když všech pět subjektů bude mít zastoupení ve vedení radnice. Proto si myslím, že stav starosta a čtyři místostarostové je dobrý, naprosto transparentní a umožní nám daleko lepší komunikaci mezi koaličními partnery. Nikdy tady také nebyla situace, kdy byla koalice tvořena pěti subjekty. Historicky se však nejedná o navýšení uvolněných členů. Pět uvolněných funkcí tady bylo. Mimo vedení města se jednalo o placené členy výborů. K nim je třeba přičíst také náklady na asistenty vedení města, které nyní mít nebudeme.



A na závěr. Na kterou akci mimo radnici, mezi občany, vedly vaše kroky ve funkci „nového“ starosty?

Jako první jsem společně s místostarosty zasadil lípu na střední škole, pak následoval páteční pietní akt ke Dni veteránů a víkendová oslava svatomartinských hodů.