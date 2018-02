Jarní prázdniny s TyMy na Trojáku: nechyběl Yetti ani zimní olympiáda

Jarní prázdniny trávily děti napříč regionem různě: na příměstských táborech, u babičky nebo s rodiči na sjezdovkách. Část z nich však s holešovským volnočasovým střediskem TyMy vyrazila na zimní pobyt na trojáckou sjezdovku. Kromě lyžování si pro ně lektoři z TyMy připravili nabitý doprovodný program: vévodil mu Yetti a olympijské hry.

První den jarních prázdnin vyrazila z TyMy výprava sestávající z patnácti dětí a šesti lektorů. Věkový rozdíl mezi účastníky byl přitom značný: na tábor spolu vyrazily děti čtyřleté, ale i třináctileté. Ty byly na sjezdovce rozděleny do tří skupin – začátečníci, lyžaři a letos podruhé taky snowboardisté.

Právě na Troják se TyMy vydalo už poosmé. Pobyt přitom zdaleka není jen o lyžování. „Vždy se snažíme dětem pobyt nějak zpestřit, letos jej máme motivovaný Yettim. Děti objevily jeho stopy a postupně od něj dostávají úkoly a informace,“ popsala ředitelka TyMy centra Jarmila Vaclachová. Sněžný muž táborníky zkouší nejrůznějšími způsoby.

„Museli ujít trasu se zavázanýma očima, část dne pak zase trávili úplně potichu, což zvládli pěkně. Někteří se navíc opravdu překonali,“ dodala. Druhým velkým tématem zimního tábora byla zimní olympiáda, která na Trojáku vyvrcholila právě v polovině pobytu. „Ve středu jsme si udělali zimní olympijské hry s olympijskou vlajkou i zapáleným olympijským ohněm. Mezi šesti disciplínami byla bobová dráha, curling, hod do dálky nebo třeba dřepy,“ vyjmenovala ředitelka.

Nechybělo však ani tradiční táborové luštění morseovky, malování triček, karneval nebo návštěva kouzelníka. Yetti, který činnost táborníků zpovzdálí řídil, je ve čtvrtek dokonce navštívil.

Nejoblíbenější činností však přece jen zůstalo lyžování. „Je to tu super, nejvíc mě baví lyžování, naučil jsem se to teprve tady. Podmínky na svahu jsou určitě dobré,“ zhodnotil jedenáctiletý Tomáš Peška.

Podobně to viděl i šestiletý Lukáš Kupka. „Je to tu dobré, na lyžích jsem tady poprvé, ale chytlo mě to a moc mě to baví. Chtěl bych jet i příští rok,“ svěřil se.

Tábor si užili i ti nejmladší z účastníků. Někteří navíc dorazili opravdu z daleka. „Moc se mi tu líbí. Jsem z Prahy, ale byla jsem u babičky v Kroměříži a ta chtěla, abych jela na tábor. Nejvíc mě baví lyžování, to už jsem uměla i dřív,“ pochlubila se pětiletá Simonka Brázdilová.

Na Troják s TyMy vyrazili i ostřílení táborníci, kteří si jej nenechávají ujít už řadu let. „Jsem tu už popáté, moc mě to tu baví, hlavně ta společnost dětí, se kterými tady už i pomáhám. Poslední dva roky sem jezdím jenom na snowboardu. Nejvíc mě ale baví právě ta práce s dětmi,“ dodala třináctiletá účastnice tábora na Trojáku Elisabetta Marconi.