Jednoznačnou prioritou na těchto trzích budou bezpečnostní a hygienická opatření.

„Prodávat se bude pouze na čerstvém vzduchu, vnitřní pavilony zůstanou uzavřené, prodejní stánky budou umístěny v několikametrové vzdálenosti od sebe, do areálu se bude pouštět pouze omezený počet návštěvníků, nebudou zde žádná místa k sezení, nebude zde probíhat prodej žádné formy občerstvení a samozřejmostí je dezinfekce k volnému použití,“ popisuje Kuropata.

Hledání kompromisu

Manažer výstavy Floria Jaro i Farmářských trhů zdůraznil, že se nebude jednat o náhradu za Florii.

„Výstava Floria Jaro je každoročním svátkem nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře. V minulosti jsme se dokázali vypořádat s mnohými nesnázemi, ovšem v letošním roce se objevila překážka, která zasáhla celou společnost a se kterou se popasovat jednoduše neumíme. Farmářské trhy určitě nejsou náhradou za výstavu Floria Jaro. Půjde o naprosto jiný typ akce. Vnímáme velkou poptávku lidí si na jaře nakoupit něco hezkého na zahrádku a máme zde stovky farmářů a zahrádkářů z celé republiky, kteří vypěstovali obrovské množství zeleniny a rostlin,“ uvedl manažer výstavy Vojtěch Zahradník.

Bezpečná forma nákupu

„Jde nám o to najít v současné situaci určitý kompromis a v bezpečné formě návštěvníkům umožnit nákup potřebného zboží. Domníváme se, že prodej na čerstvém vzduchu v našem více než dvouhektarovém areálu, kde budou jednotlivé stánky daleko od sebe a lidé se nebudou dotýkat žádných dveří či nákupních košíků, představuje bezpečnou formu k nákupu,“ dodal Vojtěch Zahradník.

Farmářské a řemeslné trhy proběhnou na kroměřížském výstavišti ve třech po sobě jdoucích prodloužených víkendech, tedy od 24. do 26. dubna, od 1. do 3. května a od 8. do 10. května. Každý den budou trhy otevřeny od 9 do 15 hodin.