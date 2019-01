Holešov - Málokdo by mu hádal sedmasedmdesát, světově uznávaný fotograf Jan Saudek přesto právě tolikáté narozeniny nedávno oslavil. Darem dostal i výstavu svých fotografií na zámku v Holešově. „Je to nádherný prostor, nikdy jsem v tak krásném nevystavoval. Proto je tato výstava jedinečná," pochvaluje si významný umělec.

Expozice ve velkém sále holešovského zámku je jednou z největších výstav fotografií Jana Saudka za posledních pět let. Představuje 66 fotografií, některé staré desítky let. Výstava mapuje Saudkovu tvorbu od začátku v 50. letech až dodnes. O výstavě a nejen o ní Jan Saudek povídá v rozhovoru pro Deník.

Výstava fotografií v Holešově je plná čísel šest, přestože je k vašim 77. narozeninám. Proč?

To je nápad mého galeristy. Je to milý kluk. (Úsměv.) Přiznám se, že jim do toho nemluvím, pouze vyrábím ty fotky.

Řekl jste, že prostory holešovského zámku dělají vaši výstavu jednou z nejhezčích…

Víte, i když jsem měl efektní výstavy, třeba v USA nebo Paříži, tak tato je jedinečná. Jsou to opravdu nádherné prostory.

Pane Saudku, máte hodně potomků. Plánujete ještě další děti?

Děti má v plánu moje přítelkyně a dokonce ještě další dvě přítelkyně. Víte, ono to je jako s během. Na sedmém kilometru už se více potím, takže se nebudu nějak zvlášť vytahovat. Prozatím to funguje, ale kdykoli to může přestat.

Je výroba dětí do třiceti let méně pracnější než v nějakých sedmasedmdesáti?

No, milování ve třiceti je přirozené, ovšem v sedmasedmdesáti je to poněkud zvláštní.

Kolik máte přesně dětí?

Ono jich nebude tak mnoho. Mám dojem, že jedenáct. Bohužel ale jeden kluk už v dospělosti zemřel, bylo mu sedmadvacet let.

Prý se o vaší osobě připravuje film. Prozradíte nám k němu pár slov?

No, řekli jsme si s paní režisérkou, že to nebudu příliš rozšiřovat už to dělám. (Úsměv.) Bylo by krásné, kdyby to vyšlo.

Kdyby to vyšlo, tak kdy bychom mohli film o vás vidět v kinech?

Natáčel by se zřejmě brzy na jaře.

Některé vaše fotografie mají v názvu části dne, například ráno, odpoledne… kterou část dne máte nejraději?

Mám rád ráno, tak kolem sedmé hodiny, kdy do sebe poprvé liji lihovinu a začínám být velmi šťasten. (Úsměv.)

Jakou lihovinu byste k popíjení doporučil?

Říkal mi můj přítel psychiatr: Když už pít, tak pít to nejlepší, to znamená nejdražší. Pít výtečná vína, whisky, ale hlavně nepít mysliveckou nebo podobné patoky.

A když na to lidé nemají?

Tak to je problém, musejí pracovat tak, aby na to měli. Všichni lidé nadávají, ale například do politiky máte vždycky možnost vstoupit a pak si nahrabat. Ale to se jim nechce, protože nejtěžší je čin.

Máte raději muže, nebo ženy?

Mám rád lidi, ale ženská mezi lidi vlastně nepatří. To je něco mezi andělem a ďáblem, čili prozatím dávám přednost dámské společnosti. Není však vyloučeno, že se přeorientuji a budu na pány, stejně tak jako třeba začnu fotografovat na digitálu.

Pane Saudku, co vás kromě fotografování, popíjení lihovin, žen a výroby dětí na světě ještě baví?

Je něco víc než tyto čtyři věci? Jak je to čínské přísloví? Dobré jídlo, dobré pití a ženy jsou tři nejlepší věci na světě. (Úsměv.)

Co byste si popřál ke svým narozeninám?

Budu šťasten, když se dožiji osmdesátky, což je v mé rodině neobvyklé. Většina příbuzných totiž zemřela ještě před osmdesátkou. No, pokusím se vydržet ještě dva nebo tři roky.