Obrazně řečeno by se dalo říct, že z něj charisma vyzařuje na kilometry daleko. „Slečny pojďte blíž,“ přitahuje si zájemkyně o fotky k tělu. „Každý se mnou chce fotku. A na každé vypadám nejlíp ze všech,“ usmívá se. Teprve po deseti minutách nacházíme konečně klidné místo, kde spolu můžeme prohodit pár slov.



Jste v jednom kole. Jak vnímáte atmosféru plesu?

Já to mám tady v Holešově rád. Byl jsem tu už několikrát a rád se sem vracím. Když jsem dostal nabídku být na zámeckém plese v roli moderátora, tak jsem neváhal a rád jsem přijal. Navíc pořadateli jsou dva mladí fajn kluci a pokud mladí lidé dělají nějakou akci a snaží se o cokoliv, tak jim rád pomůžu, pokud to bude v mých silách.



Ano, oba pořadatelé mají svou jinou práci. A akcím pro veřejnost věnují vlastně svůj volný čas.

Vím. Hrozně si toho cením. Mám z nich radost a proto jsem podpořil jejich aktivitu. A jsem rád, že se záměr povedl. Přišla spousta lidí skvěle oblečených v dobré náladě. Přišli si to užít. To se nevidí často.



Pořadatelé Radek Doležel a Radek Sovadina chtěli ples pojmout jinak.

Myslím si, že to tak je. Povedlo se. Je to vskutku jiné, než běžné plesy a jiné věci se mi líbí. Sám dělám rád věci jinak.



V Holešově jste pokolikáté?

Akčně jsem v Holešově podruhé, ale srdcem celý život. Mám v Holešově nebo okolí kamarády, kteří tu bydlí.



Tady moderujete ples. Jaký je to rozdíl oproti moderování v rádiu?

Pro mě se to nijak neliší. Je to radost. Užívám si to.