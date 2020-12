Limit počtu účastníků mší odpovídá 20 procentům běžné kapacity kostelů. Jak si s tím jednotlivé farnosti poradí? Jasný manuál z Arcibiskupství olomouckého nepřišel.

„Necháváme to na kněžích. Olomoucká arcidiecéze je velice rozlehlá. Těch možností, jak se s tím vypořádat je mnoho. Od nějakého rezervačního systému až po přidávání mší. Jinde je kostel i s omezením dostačující,“ vysvětluje mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Některé farnosti v kraji již mají jasno, jiné však stále tápou. Na vině jsou také stále se měnící vládní opatření.

Bazilika na Velehradě pojme jen 140 věřících

„Mši svatou samozřejmě sloužit budeme, ale více vám neprozradím,“ řekl Deníku záhadně rektor baziliky Nanebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně Josef Stuchlý.

„Nechceme to příliš zveřejňovat. Čím více informací se dostane ven, tím více přijde lidí. My jsme ovšem omezeni počtem a chceme, aby se nejprve dostalo na ty, kteří k nám chodí pravidelně,“ vysvětlil Josef Stuchlý.

Ostatní věřící rektor vyzval, aby zůstali letos doma a případně sledovali mši přes internet. Stuchlý nechce prozradit ani to, kolik návštěvníků může dle vládních nařízení v kostele být.

„To je nejstřeženější tajemství, které mám. Kdybych to prozradil, nalákalo by to akorát kontroly,“ usmál se duchovní správce Josef Stuchlý.

Oproti tomu rektor baziliky na Velehradě – Josef Čunek – se netají tím, že na základě vládních nařízení může být v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje současně v jednu chvíli 140 věřících. Ani to by však o Vánocích nemuselo stačit.

„Kromě Velehradu se bude letos sloužit i mše svatá v Tupesích a na Salaši. Obě započnou v 15 hodin,“ prozradil farář Josef Čunek.

Díky těmto dvěma obřadům navíc by se na Vánoce mohli do kostela dostat všichni věřící. Zároveň mše v Tupesích a na Salaši mají usnadnit cestu na půlnoční lidem z vesnic.

„Nebudou muset až na Velehrad. Musím zmínit i možnost sledovat mši online,“ upozornil rektor Čunek, který do nového roku 2021 přeje všem hodně zdraví a doporučuje střídmý přístup k informacím o koronaviru.

Ochuzeni o "přespolní" věřící

Svatý Hostýn a Velehrad patří mezi nejnavštěvovanější poutní místa na Moravě. Pro svou výjimečnost a krásu je však veřejností hojně vyhledáván i dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích. Vánoční mše budou i zde poznamenány pandemií. Spíše než vládním omezením o počtu účastníků mše, v karlovickém kostele vychází pětina kapacity asi na 45 věřících, se dotkne chodu kostela zavření hotelů.

„Velké Karlovice jsou místem s čilým cestovním ruchem. Na půlnoční mši k nám přichází hodně ubytovaných hostů,“ vysvětluje farář kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích František Kantár. Zda a za jakých podmínek proběhne letošní půlnoční farář zatím neví. Vyčkává, jak se bude vyvíjet pandemická situace a hlavně vládní nařízení.