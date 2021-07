Pokud vše půjde dobře, zažádá obec v létě o změnu územního plánu a zadá zpracování projektové dokumentace na inženýrské sítě.

„Změna územního plánu trvá rok. Pak zahájíme stavbu inženýrských sítí. Primárně elektřinu a vodu, aby mohli lidé hned po koupi začít stavět,“ prozrazuje časový harmonogram Radomír Pala.

„Mám informace, že i ti, kteří zůstali po studiu kvůli práci v Praze, by se nyní rádi vrátili,“ říká Pala. Velmi dobrá je i dostupnost větších měst jako Kroměříž, Chropyně, Přerov, Holešov. Nájezd na dálnici je od obce vzdálen dva kilometry.

Znovu překonat metu 600 občanů

„Vznik nové lokality je pro nás i taková stabilizace počtu obyvatel. Když jsem nastupoval před 30 lety do funkce, měla obec 516 obyvatel. Postupem času jsme se dostali až na 620. To bylo maximum. Momentálně jsme na 592. Měli jsme mírně přes 600, ale z části i kvůli covidu jsme zažili tento propad,“ říká Pala. Pokud se podaří vystavět nové rodinné domy, mohl by se počet obyvatel přehoupnout i přes oněch 620 obyvatel.

Obec žádné své stavební parcely nevlastní.

„Chtěli jsme v poslední době pozemky koupit, ale majitelé neměli snahu se dohodnout na odkupu. Proto jsme zvolili variantu směny pozemků,“ vysvětluje starosta. Díky tomu se podaří získat – zatím – ornou půdu pro přípravu 14 až 16 stavebních parcel v lokalitě u fotbalového hřiště. Směnu se zřejmě podaří dokončit už tento měsíc. Teprve poté zažádá obec o změnu územního plánu.

„Díky“ povodním došlo k obnově zástavby

„Dlouho se nám nedařilo najít vhodnou plochu. Často se setkáváme s problémem, že majitel pozemku si myslí, že prodává stavební parcelu. A to není pravda. Stavební parcela z toho bude až tehdy, kdy tam budou přivedeny inženýrské sítě,“ vysvětluje starosta Pala. Nakonec se tedy podařila s vlastníky pozemků najít společná řeč.

Poslední své vlastní parcely Žalkovice prodaly zhruba před 15 lety. K obnově zástavby pak ještě došlo vlivem ničivých povodní v roce 1997. Kvůli špatné statice tehdy musely jít k zemi na dvě desítky domů. Týkalo se to převážně těch nejstarších domů.