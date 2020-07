Lesní železničku v Hostýnských vrších provozuje parta nadšenců na místě bývalé parní pily, kam před více než sty lety prapůvodní desetikilometrová arcibiskupská lesní železnice ústila.

„Z bývalé železnice tu nezbylo prakticky nic, začali jsme to tu stavět od píky. Většina z nás jsou strojvůdci i na velké dráze, včetně mě. Oprava železničky nás moc baví a děláme to taky kvůli dětem. I přes nepřízeň počasí lidi přišli, a to nás moc těší,“ usmíval se ředitel Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Tomáš Hegler.

Ačkoliv sobotní počasí opravdu nepřálo, na unikátní atrakci se přijeli podívat i zvědavci z širokého okolí.

„Přijelo nás tady devět tatínků a sedmnáct dětí z Drnovic a z Dvora Králové. Na událost jsme narazili náhodou, když jsme čekali v Bystřici na autobus. Ani nám moc nevadí, že prší, moc se nám tu líbí,“ řekl návštěvník železničky Vítězslav Zbořil.

Trať chtějí prodloužit

Zvelebování areálu, opravy strojů a provoz mašinek si společnost platí ze svého. Do budoucna by vláčkoví nadšenci chtěli prodloužit trasu k hostinci do rajnochovického dvora.

„Nejde to tak rychle, jak jsme čekali. Nedávné vydatné deště nám trochu zkomplikovali pokládání kolejí. Doufám, že se to na podzim trochu více pohne,“ vysvětlil ředitel.

Kromě prodloužení trati chce společnost koupit také speciální vagonek pro tělesně postižené.

„Je to paráda, líbí se mi tady hodně. I s počasím jsme spokojení. Samozřejmě jsem se projel taky vláčkem. Mají to tady pěkně udělané a je vidět, že do toho dávají srdce,“ míní návštěvník z Vyškova Daniel Halinko

Mimo Prázdninové poježdění pořádá společnost ještě Poježdění k Dětskému dni, Podzimní poježdění a také nahodilé akce během roku. Pro předchozí domluvě je možno areál navštívit i samostatně.