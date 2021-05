VELKÉ KARLOVICE

Rok založení: 1714

Počet obyvatel: 2370

Zajímavosti o obci:

Obec byla založena v roce 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína. Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd a svou rozlohou bezmála 81 kilometrů čtverečných se řadí mezi největší obce České republiky. Často bývají označovány za obec lidových umělců a řemeslníků. Centrem malířů se ve Velkých Karlovicích stal kopec Soláň, přezdívaný též Valašský Olymp. Působily na něm nejvýraznější osobnosti nejen moravského výtvarného umění: Jan Kobzáň, Alois Schneiderka, František Podešva a Karel Hofman. (Zdroj: velkekarlovice.cz)

Turistický cíl

Každoročně sem míří tisíce lidí. Lákadlem jsou kilometry turistických stezek, cyklotrasy, tradiční gastronomie, pivo uvařené na úpatí pralesa Razula, vzácný roubený kostelík, koupaliště a wellness hotely, lyžařské areály, muzeum i bohatý kulturní program.

OTÁZKA PRO STAROSTU

Poslední rok je výrazně ovlivněný pandemií koronaviru. Jak pociťujete její dopady ve vaší obci?



Starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík.Zdroj: se svolením Miroslava KoňaříkaMusíme se přizpůsobit situaci, abychom se z toho nějakým způsobem dostali. A pokud možno co nejdříve, protože pandemie přerušila veškerý společenský a kulturní život, narušila také mezilidské vztahy. Nálada ve společnosti není dobrá.

K vládním opatřením se každý staví po svém – někdo je respektuje, někdo naopak považuje za hrdinství je nerespektovat. My jsme k tomu v loni přistupovali poměrně přísně. Akce, u nichž jsme předpokládali větší shromáždění lidí, jsme zrušili. Včetně tradiční Karlovské pouti na začátku srpna, což se za její historii od roku 1754 stalo snad vůbec poprvé. Ale vzhledem k tomu, že se tady za dva dny jejího trvání vystřídá až třicet tisíc lidí, nechtěli jsme riskovat. Někteří lidé to přijali s pochopením, někteří říkali, že to bylo zbytečné. Ani rozhodování na zastupitelstvu nebylo snadné, ale většina se nakonec shodla na zrušení.

Co se týká ekonomiky, na daních jsme se dostali na úroveň roku 2018. Pokles byl tedy i přes ne právě malé kompenzace od státu znatelný. Udělali jsme proto i finanční opatření, například jsme o deset procent snížili příspěvky našim organizacím. Také naplánované investiční akce jsme přibrzdili a znovu se do nich pouštíme až letos.

Z bývalého úřadu bude bytový dům, úředníci jej opustili už před sedmi lety

Šest nových bytů vzniká v současné době v budově bývalého obecního úřadu ve Velkých Karlovicích. Dvě menší a čtyři větší bytové jednotky budou podle starosty obce Miroslava Koňaříka hotové ještě v letošním roce.

„Budova má dobrou polohu. V blízkosti je zastávka, obchod i zdravotní středisko,“ vypočítává výhody Koňařík.

Rekonstrukce bývalého úřadu přijde zhruba na deset milionů korun. Obec požádala o dotaci ministerstvo financí, stavbu ale dokončí i v případě, že žádost nebude úspěšná.

„Část peněz jsme měli připravenou už z minulého roku. A podařilo se nám také vysoutěžit poměrně dobrou cenu oproti původnímu rozpočtu, který zněl na čtrnáct milionů,“ upozorňuje starosta.

V tomto případě se podle něj vyplatilo s výběrem dodavatele počkat.

„Na začátku loňského roku byly stavební práce pořád velmi drahé. My jsme soutěžili až na konci roku, kdy už ceny klesly oproti původnímu rozpočtu až o pětadvacet procent,“ pochvaluje si Koňařík.

ÚŘAD SE PŘESTĚHOVAL DO BÝVALÉ ŠKOLY

Budova původního obecního úřadu nebyla využívaná od roku 2014. Tehdy se úředníci přestěhovali do bývalé školy.

„Je to krásná historicky významná budova, pro Karlovjany hodně znamená,“ říká o novém sídle úřadu Miroslav Koňařík. O tom, že by někdejší škola prodávala, nemohla být ani řeč.

„Přestěhovat sem obecní úřad byla rozumná cesta. Budovu se nám podařilo zrekonstruovat a otevřít u příležitosti oslavy tři sta let od založení Velkých Karlovic, k němuž podle zakládací listiny došlo v roce 1714,“ připomněl starosta.

Letos plánuje obec upravit zpevněné plochy v okolí úřadu a vybudovat parkoviště.

„Výhledově nás pak bude čekat ještě fasáda,“ dodal Koňařík.

Kinosál U Potockých přestaví na kulturní dům

Ještě donedávna měla obec Velké Karlovice kinosál v budově místního hotelu U Potockých pouze v dlouhodobém pronájmu. Předloni jej však od jeho majitelů odkoupila a už má také plány na jeho oživení a budoucí využití.

U školy plánují výstavbu haly za desítky milionů korun

Díky možnosti získat dotační peníze se ve Velkých Karlovicích znovu mluví o už dříve plánované výstavbě sportovní haly. Podobné zařízení zde totiž prozatím chybí.

„Teď se ukazuje možnost získat podporu z Národní sportovní agentury. Oprášili jsme proto patnáct let starý projekt,“ potvrdil starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík. V původních plánech bylo potřeba udělat změny, aby vyhovovaly současným normám. Obec už nyní chystá žádost o stavební povolení.

Podle předběžného odhadu starosty obce by výstavba haly mohla přijít na pětapadesát až šedesát milionů korun. Velmi tedy bude záležet na tom, zda se podaří získat prostředky z Národní sportovní agentury. „Novou sportovní halu chceme stavět za školou. Bude sloužit jak školním dětem, tak místním sportovcům a veřejnosti,“ plánuje Miroslav Koňařík. (mib)

Fotbalistům udělalo radost zavlažování, chystá se i oprava tribuny

Nový zavlažovací systém za více než tři sta tisíc korun využívají od loňského roku fotbalisté ve Velkých Karlovicích. Místní klub, který je už od devadesátých let propojený se sousední Karolinkou, na novinku přispěl 100 tisíci korunami. Zbytek doplatila obec.

Zvelebování karlovského fotbalového stadionu bude pokračovat také v letošním roce. „Chceme udělat nové oplocení kolem hřiště s umělou trávou, které je součástí areálu stadionu,“ prozradil starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík. Doplnil, že se připravuje také projekt na rekonstrukci tribuny na stadionu, která už také potřebuje obnovu.

Na půdě školy vybudovali nové učebny, děti si je ale ještě neužily

O čtyři nové moderně vybavené učebny se na sklonku minulého roku rozrostla základní škola ve Velkých Karlovicích. V půdní vestavbě vznikla nová dílna, dále jazyková učebna, cvičná kuchyně i s jídelnou a také biologická učebna.

Stavební úpravy a pořízení nezbytného vybavení si vyžádaly investici přes dvacet milionů korun. Více než sedmdesát procent této sumy pokryla dotace z evropských peněz. „Bohužel děti ještě nové učebny nestačily pořádně využít, protože škola je zavřená. Ani veřejnosti jsme nové prostory nemohli představit,“ mrzí starostu Velkých Karlovice Miroslava Koňaříka.

Hasiči se pochlubí novou cisternou za osm milionů

Významné osobnosti obce:

Karel Hofman (1906 – 1998), akademický malíř.

František Podešva ( 1893-1979), akademický malíř.

Alois Schneiderka (1896-1958), akademický malíř.

Salomon Reich (1817-1900) – majitel sklárny, zakladatel Karolíniny huti, dlouholetý starosta obce.

Josef Barvič (1853 – 1924) – poslední karlovský fojt, zakladatel prvního českého nakladatelství v Brně.

Jan Kobzáň (1901 – 1959), akademický malíř, grafik, autor loga firmy Baťa.

Svatoslav Galík (1938 – 2019), československý reprezentant v orientačním běhu, hoteliér.

ÚSPĚCH I VE VÍDNI

Na valašských frgálech z Resortu Valachy Velké Karlovice si nově pochutnávají také gurmáni ve Vídni. Do hlavního města Rakouska míří od letošního dubna zásilka koláčů pravidelně každý týden.

Tip na výlet:

Na rozhlednu Miloňová asi 7,7 kilometrů z centra Velkých Karlovic

Toužíte po skvělých výhledech? Pak ve Velkých Karlovicích navštivte rozhlednu Miloňová. Ta je z centra obce vzdálena necelých 8 kilometrů. Ideální je k ní vyrazit autem, to nechat na parkovišti Velká Hanzlůvka (místní část Léskové) a odtud pokračovat pěšky od rozcestníku k 1,6 kilometru vzdálené rozhledně na vrchu Miloňová (846 metrů nad mořem). Veřejnosti se dřevěná, 24 metrů vysoká rozhledna poprvé otevřela v říjnu 2012 a svým návštěvníkům nabízí výhledy na Javorníky, Vsetínské vrchy, část Beskyd a za dobré viditelnosti z ní dohlédnete i na Hrubý Jeseník. Výstavba rozhledny o šestibokém půdorysu na železobetonových základech trvala deset měsíců a návštěvníkům je volně přístupná po celý rok.

