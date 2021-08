PRUSINOVICE

První zmínka o obci: 1349

Počet obyvatel: 1234

Zajímavosti:

Mezi místními je zažitý také název obce: Rohálov. Kvůli obecnímu znaku, ve kterém je buvolí roh.

V obci jsou dva kostely. Jeden římskokatolický zasvěcený sv. Kateřině (pochází z roku 1601) a druhý evangelický (pochází z roku 1856).

NÁJEMNÍ BYDLENÍ PRUSINOVICE NEMAJÍ

SLAVNÝ RODÁK Vilém Prusinovský z Víckova, olomoucký biskup.

V Olomouci založil jezuitskou kolej, ze které později vznikla olomoucká univerzita. Vilém koupil chropyňské panství, provedl několik stavebních úprav kroměřížského zámku, založil Podzámeckou zahradu v Kroměříži (dnes je jak zámek, tak Podzámecká zahrada součástí kulturního dědictví UNESCO, (pozn. redakce).



ROZHOVOR SE STAROSTOU

Zrekonstruovaná „hasičárna“ čeká na příjezd nové cisterny

Obec v minulých měsících rekonstruovala hasičskou zbrojnici. Už zbývá jen na fasádu doplnit nápis, který upozorní na to, že zde mají sídlo místní hasiči.

„Došlo nejen k rekonstrukci celé hasičské zbrojnice, ale i přístavby. Budova má novou střechu, je zateplená, vyřešilo se také vytápění. Původní sedlová střecha se zvedla a tím vzniklo více prostoru uvnitř,“ popisoval hlavní atributy rekonstrukce starosta Prusinovic Zbyněk Žákovský.

Nová jsou také garážová vrata. Ta jsou už připravena pro nový cisternový vůz SCANIA, který by měli místní hasiči obdržet letos na podzim.

„Současná cisterna už několik let přesluhuje. Byť je díky svědomité údržbě ve velmi dobrém stavu, je čas na obměnu. Na podzim tedy hasiči dostanou nový cisternový vůz,“ informoval starosta.

Jeho pořizovací cena je 7, 6 milionu korun. Z toho tři miliony korun tvoří dotace.

„Setkal jsem se i s negativními ohlasy, proč stavíme budovu hasičům. Proč do nich tolik investujeme. Ale ona to není budova pro hasiče, je to budova pro obec. Hasiči nejedou zasahovat k sobě domů, ale do celé dědiny i mimo ni. A ještě ve svém vlastním volnu,“ vzkazuje Žákovský.

„A dnes jejich nasazení není jen o požárech. Hasiči řeší zatopené sklepy, spadlé stromy,“ uzavírá starosta Prusinovic.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Tip na výlet:

Zdroj: Deník