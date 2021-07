KVASICE

První písemná zmínka: 1141

Počet obyvatel: 2190

Kolem Kvasic v minulosti procházelo několik obchodních stezek. Díky tomu byl o zdejší panství velký boj. Vystřídalo se zde hned několik významných rodů. Mezi nimi třeba Rottalové, Šternberkové či Thůnové.

JAKÝ BUDE KVASICKÝ KOMUNITNÍ DŮM?

ROZHOVOR SE STAROSTOU

ZAJÍMAVÝ POČIN

SLAVNÍ RODÁCI

Jindřich Spáčil (*1899 †1978), učitel, spisovatel a amatérský archeolog.

Leopold Josef Hansmann (Antoš Dohnal) (*1824 †1863), redaktor, novinář, spisovatel.

Marcel Krasický (*1898 †1968), akademický malíř, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagog.

Jaroslav Štanglica (*1905 †1934), učitel, hudební skladatel.

Jan Wunder (*1811 †1889), byl od roku 1837 revírním lesníkem na Nové Dědině.

Bedřich Šupčík (*1898 †1957), sportovec

Antonín Rozsypal (*1890 †1941), český propagátor tábornického hnutí, odbojář z období druhé světové války a oběť nacismu.

Kulatiny obce

Historie Kvasicse začala psát už před 880 lety, to znamená už v roce 1141. Od té doby prošla obec značným vývojem. Dnes čítá necelých 2200 obyvatel, pochází z ní řada slavných rodáků jako například spisovatel Jindřich Spáčil či vynálezce a objevitel Jan Wunder.Výročí si obec připomene v létě při tradiční Kvasické pouti. Do jejího sobotního programu je zařazen také křest knihy o historii obce a její prodej. Na historii obce bude navazovat také nedělní možnost návštěvy muzea Kvasic v budově obecního domu.

Husova v novém

Obecní úřad podal žádost o dotaci na opravu chodníku v ulici Husova, která spojuje místní základní školu a autobusové nádraží. „Žádáme přes Místní akční skupinu Jižní Haná. Prošli jsme výběrem a dotaci bychom získat mohli, měli,“ má radost starosta obce Dušan Odehnal. „Po rekonstrukci by se měla zvýšit i bezpečnost. To znamená, že bude například nově přechod pro chodce koncipován tak, aby měl chodec lepší výhled do vozovky, a aby byl i lépe vidět i řidiči jedoucími v autě. Dále bude také nově nasvícen,“ dodává starosta.

Tip na výlet - Park u kvasického zámku Kvasice, červen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

nachází se na okraji obce směrem na Tlumačov

Ve zdejším rozlehlém obecním parku, který obklopuje kvasický zámek, se nachází mimo jiné také strom roku 2017 kvasický ořešák. Je starý více než 230 let. S největší pravděpodobností pamatuje například i návštěvu následníka trůn Františka Ferdinanda d´Este. Je ozdobou parku. Jezdí se na něj podívat lidé z celého širého okolí.

Zdroj: Deník