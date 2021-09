Tip na výlet : Hrad Cimburk Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany. Vznikl mezi léty 1327 – 1333, opuštěn byl v roce 1720. Je hojně navštěvován veřejností. Bývá zde spousta doprovodných akcí. Stále na hradě probíhají rekonstrukční práce, které by ho měly dostat do takzvané zakonzervované zříceniny. Tedy není hlavní myšlenkou jej zcela dostavit.

KORYČANY První zmínka o obci: 1321 počet obyvatel: 2751 Zajímavosti: Hrad Cimburk má svého jmenovce v Městečku Trnávka. Cimburk v Olomouckém kraji je sice rozsáhlejší, ale není tolik zachovalý jako koryčanský Cimburk. Zajímavostí je, že oba hrady leží ve stejné nadmořské výšce. Obec Trnávka je zároveň družební obec Koryčan. Právě v Koryčanech otevřel Michael Thonet první továrnu na ohýbaný nábytek. Také zde vznikla legendární židle s číslem 14, která je dodnes nejprodávanějším artiklem v historii společnosti. Thonet později výrobu přesunul do Bystřice pod Hostýnem. Značka TON je i dnes známkou kvalitního nábytku.

Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Kroměřížsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. V jednadvacátém díle se podíváme do obce Koryčany.

