Bystřice pod Hostýnem – Čarodějnice a čarodějové se sešli už v pátek odpoledne v areálu Střediska volného času Včelín v Bystřici pod Hostýnem.

Od šestnácti hodin tam byl připraven bohatý program pro děti, který pokračoval až do večera zábavou pro rodiče.

Akce, kterou organizátoři nazvali Čarodějáles, byla vlastně takovou přípravou na pálení čarodějnic, které se bude na většině míst konat tento týden.

„Chtěli jsme, aby se všechny děti připravily na veselí filipojakubské noci a věděly, o čem vlastně je. Děti si tak tedy mohly alespoň nachystat například košťátka v čarodějnické dílně nebo se napít kouzelných lektvarů a zasoutěžit si," prozradila ředitelka střediska Dana Nováková.

Lidé se mohli těšit také třeba na vystoupení přerovské kaskadérské skupiny Mapaj, ukázku sebeobrany i ohnivou show.

„To se mi líbilo asi ze všeho nejvíc, když dělali sebeobranu a pak když jednoho zapálili, on přeskakoval přes dva, co leželi na zemi a pak bylo srandovní, jak skočil do nádrže se uhasit. Taky mě bavilo ježdění na čtyřkolce, to bylo super," řekla osmiletá návštěvnice Klárka.

Také jedna z maminek Monika Burdíková si nejvíc pochvalovala kaskadérské kousky.

„Ty se nejvíc líbily našemu chlapečkovi. Děti si pak taky hodně užily soutěžení a hry. Byla to opravdu krásná, povedená akce. Bydlíme tady kousek, a jsme tak na Včelíně vždy, když se něco děje," řekla mladá maminka. K atmosféře přispěla živá hudba o kterou se postaral například saxofonista Libor Kufa a místní skupina Bod zlomu.

„Jsme rádi, že jsme mohli doprovodit tak pěkné odpoledne. Děti si s námi mohly zkusit i na pódiu zazpívat. Bylo to vlastně takové karaoke a nejen děti si to moc užily," řekl jeden z hudebníků Bodu zlomu Jaroslav Čech.

Čarodějáles se tady konal vůbec poprvé. Vedení střediska sice chtělo podobnou akci uspořádat už v minulém roce, špatné počasí jim to ale tehdy nedovolilo. Počasí trochu pozlobilo i letos, to však neodradilo organizátory ani návštěvníky.

„Akce byla moc pěkná i přes ty výkyvy počasí. Nejvíc se mně a určitě i ostatním rodičům líbilo, když děti soutěžily a oni si to taky moc užili," prozradila například mladá maminka Eva.