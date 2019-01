Investice do oprav cest Kroměřížska: téměř 150 milionů

KROMĚŘÍŽSKO - Jednadvacet milionů korun. To je celková částka, kterou v letošním roce oproti loňsku ušetřili vlastníci silnic na Kroměřížsku za odklízení sněhu. Finance tak mohli investovat do takzvaných náhradních prací nebo do plánovaných oprav vybraných komunikací.

Ilustrační foto | Foto: Archiv