„Příroda na Islandu a příroda v Alpách je nepopsatelný rozdíl. Proto jsem fotografie z těchto cyklů postavila do konfrontace,“ popsala už dříve záměr výstavy Billová.

Na fotografiích z Islandu kupříkladu zachytila nevídanou krajinu ohně, ledu a vodopádů, přičemž důležitou roli na snímcích sehrálo sluneční světlo, které tam v létě nezapadá. Pro fotografa tak poskytne dlouhý čas na přípravu i zachycení záběru.

Přírodu v Alpách Billová fotí už mnoho let. Soustředí se především na snímky z výšky minimálně dvou tisíc metrů. Ani v tomto případě se však nejedná o dnes populární cestovatelské fotografie, ale snímky pořízené ze stativu.

Výstava fotografií bude v arkádách holešovského zámku volně přístupná až do konce března. A to vždy od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. V sobotu pak od 8.30 do 16 hodin.