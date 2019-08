Šití se věnuje už deset let. Ke svému koníčku se dostala oklikou. „V patnácti letech jsem pracovala jako průvodkyně na zámku v Turnově. Konají se tam pravidelné kulturní akce, na které je potřeba mít historický kostým. A tak jsem se s jednou kamarádkou rozhodla ušít šaty na noční prohlídky zámku. A tehdy mě to chytlo,“ vzpomíná Jitka Kastnerová.

Nejdříve šila šaty z období renesance, postupně se dostala i ke středověkému stylu. Jako postava komorné se zapojila do projektu Rekonstrukce středověkého panovnického dvora hradecké královny Alžběty Richenzy.

„Natolik mě to začalo inspirovat, že jsem se odhodlala šít i z dalších historických období. Dnes jsem schopná ušít šaty od středověku až do současnosti,“ popisuje Kastnerová.

Zpočátku jí stačily látky a brokátové závěsy, které nakupovala v secondhandových obchodech.

„Jak jsem se ale dostala do oboru hlouběji a snažila se více propracovat detaily, už začal být můj koníček finančně náročnější. Hledala jsem konkrétní brokát, krajky nebo velikost perliček. Některé věci jsem musela shánět na internetu, protože u náš nejsou běžně dostupné, například konkrétní brože,“ vysvětluje Jitka Kastnerová.

Inspiraci často sbírá z historických obrazů. „Když uvidím nějaký inspirující obraz, nafotím si ho. A když vím, že mám doma vhodnou látku, už se nemůžu dočkat, až se pustím do šití. Občas se mi něco nepodaří úplně přesně podle předlohy, ale vždy se snažím, aby to byla věrná kopie. Teprve když ušiju jedny šaty, pouštím se do dalších,“ popisuje tvůrčí práci Jitka Kastnerová.

Šaty podle obrazu oblékla i na kroměřížský festival barokní kultury Hortus Magicus.

„Mám na sobě šaty, které jsem ušila podle obrazu Marie Terezie z doby, kdy jí bylo osmnáct let. Jejich ušití mě stálo přes dvanáct tisíc korun,“ vysvětluje Kastnerová. Baroko a rokoko jsou její vůbec nejoblíbenější období.

„Je to nejvíce zdobené období, tak se můžu vyřádit na detailech. Navíc to není stále stejná práce, v jednom a tom samém období nacházím stále novou inspiraci. Bohužel mám baroko málo využívané. Proto se ráda vracím na barokní slavnosti do Kroměříže,“ dodává Jitka Kastnerová.