I v regionu už brzy začne eurokampaň

Kroměřížsko - Už jen měsíc zbývá do okamžiku, kdy vypuknou volby do Evropského parlamentu. Jednotlivé politické strany se tudíž začnou o přízeň voličů masivně hlásit už v nejbližších dnech, a to také na Kroměřížsku.

Vlajka Evropské unie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek