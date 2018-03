I v Kroměříži stávkovali studenti. Hesla žádala: stop lhostejnosti!

HLASUJTE V ANKETĚ / Mezi téměř třemi stovkami škol, které se zapojily do čtvrteční stávky studentů s názvem Vyjdi ven!, se našly i ty kroměřížské. Síly spojily zejména studenti Arcibiskupského gymnázia a Gymnázia Kroměříž, kterých se na nádvoří prvního z nich sešly v poledne desítky.

Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Vzduchem vlály transparenty a kromě sebevědomých hesel a zazněla i společně zazpívaná česká hymna. Své podpisy k výzvě přišli kromě studentů připojit i lidé zvenčí.

„Mám radost, že studenty zajímá dění v naší zemi, a že je zajímají veřejné věci. Jestli jsou dobré nebo špatné, to je druhá věc a věc našich politických názorů. Důležité je, že to studenty zajímá, že nejsou lhostejní,“ okomentoval ředitel Arcibiskupského gymnázia Kroměříž Jan Košárek.

Do některých škol se ale povědomí o stávce nedostalo. „Proč by se stávkovalo? Do školy politika nepatří. O ničem nevím, všichni sedí v lavicích a učí se,“ reagovala třeba ředitelka kroměřížské Tauferovy střední odborné školy veterinární Blažena Kubíčková.