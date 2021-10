Na první pohled spíše komornější akce přilákala do Hulína nejen opravdové znalce, ale i běžné nadšence, kteří měli možnost ochutnat z celé řady nejrůznějších druhů whisky a zároveň se na některé z přednášek také dozvědět něco nového o svém oblíbeném nápoji.

„Whisky je velmi zajímavý a populární nápoj. Hulín má svoji širokou základnu whiskomilců a naše degustace mají velmi kladné ohlasy. Rozhodli jsme se proto uspořádat první ročník akce Den whisky Hulín,“ vysvětluje majitel baru a organizátor akce Karel Souček, jak vznikl nápad uspořádat podobnou akci, která je ve Zlínském kraji první svého druhu.

Kromě degustace z široké nabídky nejrůznějších druhů a značek si jednotliví ambasadoři také připravili zajímavé přednášky. Ať už třeba o investičních skotských whisky nebo o whisky z Japonska. V průběhu večera také přišel na řadu slavnostní křest whisky Hullein 1224.

Nejlepší whisky neexistuje

Jak si vybrat tu správnou láhev, prozradil Deníku jeden z ambasadorů.

„Každému chutná něco jiného. Proto jen koukám, když někdo řekne, že třeba tohle je nejlepší whisky světa. Něco takového neexistuje. Nejlepší whisky je prostě ta, která vám v danou chvíli chutná,“ vysvětluje ambasador Václav Rout a dodává, že při výběru neexistuje žádný univerzální návod.

„Nejlepší je prostě ta, kterou máte zrovna ve skleničce. To je nejlepší odpověď,“ směje se další ambasador Kryštof Hordina.

Ochutnávat a ochutnávat

Podle Routa je nejlepší přijít na ochutnávku, nebo do baru a zkoušet. „Když za mnou takhle někdo přijde, tak se ho zeptám, co mu chutná. Co běžně jí a pije, podle toho mu zkusím vybrat láhev, která by mu mohla sednout nejvíc. Rozhodně doporučuji přijít někam, kde je větší výběr a zkoušet,“ říká Rout.

Lidé by podle něj neměli na začátku kupovat celé láhve whisky. „Když si v obchodě koupíte celou láhev, tak se může stát, že vám prostě nesedne a budete mít potom vůči whisky averzi, což je škoda. Takže raději na baru vyzkoušejte několik panáků a budete mít představu, co vám chutná, a můžete se od toho odpíchnout,“ radí znalec.