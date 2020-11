V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z podniků na Kroměřížsku, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Je libo svatomartinskou husu? Přivezeme

Svatomartinské hody se napříč kroměřížským okresem těší velké oblibě. Lidé o svou pečenou husu a mladé víno nepřijdou ani v současné složité situaci. Zavřené restaurace, které jinak na svatého Martina praskají ve švech, nabízejí rozvážku. Některé z nich již přijímají objednávky. A podle prvotních informací zájem o svatomartinské menu skutečně je.

„Přijímáme objednávky už od minulého týdne. Dopředu je toho sice míň, ale očekávám, že na Martina bude větší nápor,“ poznamenala Eva Jandová z restaurace Radniční sklípek Kroměříž.

„Před týdnem jsme měli na denním meníčku kachnu, to byla pro nás taková generálka, a jen se po ní zaprášilo. Myslím, že to podobně dopadne i s husou,“ usmála se Jandová. Přesto stojí v Radničním sklípku nohami na zemi a nakoupili mnohem méně masa, než za normálních okolností. K meníčku je sice možné v Radničním sklípku objednat i mladé svatomartinské víno, ale podle Jandové o něj není takový zájem.

„V posledních letech jsme vypozorovali, že si naši hosté dají k huse spíše nějaký dobrý ročník vína, než svatomartinské,“ podělila se o zjištění provozní Jandová. Restaurace bude nabízet husu od středy až do neděle.

Podobné plány má také provozní restaurace Octárna David Jakšík.

„Objednávky již přijímáme. Husu budeme nabízet od středy do neděle. Ale vůbec netuším, jak to letos bude. Koupil jsem zhruba polovinu zboží. Neočekávám, že bude takový zájem, jako když se lidé vypraví do restaurace a dají si husu při lahvince vína,“ míní Jakšík.

„Tradice svatomartinských hodů je poměrně silná. Lidé si ji nenechají ujjít. Jen uvažuji, zda ti lidé, kteří jsou doma a nechodí do práce, si husu neupečou raději sami,“ přemýšlí Jakšík, který je střízlivý také v odhadu konzumace svatomartinského vína. „Koupil jsem asi jen 12 lahví oproti běžným 100 až 150 lahvím,“ dodal Jakšík.

Vůbec první svatomartinské hody oslaví také v opraveném Panském pivovaru v Holešově. Ten byl slavnostně otevřen letos v létě. „Ve skutečnosti už menu nabízíme od pátku 7. listopadu a budeme ho nabízet až do neděle 15. listopadu,“ uvedl Radek Sovadina z Panského pivovaru.

„Na výběr máme buď porci pro jednoho nebo celou husu pro čtyři až šest osob,“ prozradil Sovadina. „Zájem je velký. Včera nás vyprodali. A to ještě není ani Martina. Samozřejmostí je možnost přiobjednat si k jídlu i víno,“ dodal Sovadina, kterého mrzí, že nemohou lidem naservírovat husu v prostorách restaurace. „Na talíři by to samozřejmě vypadalo lépe než v krabičce. Ale snažíme se lidem nabídnout co jde,“ uzavřel Sovadina.