„Potkávám tu pejskaře, lidi, kteří si sem jdou zaběhat. Třeba dnes se udělalo trochu hezky a je tu frmol,“ rozhlíží se po březích Bágráku rybář Michal.

„Lidé sem chodí, tak proč jim to nezpříjemnit,“ myslí si o záměru vybudování rekreační zóny Michal.

„A kdyby se zpevnila cesta kolem rybníka, bylo by to bezvadné. I pro nás rybáře. Nebyli bychom celí od blata,“ usmívá se Michal, který by se přimlouval také za více vody.

Myšlenka zkrášlit okolí Bágráku se zamlouvá i Marii Peštukové.

„Jsem všemi deseti pro. Chodí tu mnoho lidí. Já jsem zde strávila mládí. Pamatuji si bufet, který byl na břehu u cesty. Chodili jsme sem na piknik. Mé děti tady vyrůstaly a naučily se plavat,“ vzpomíná Marie Peštuková.

Město však nechce proměnit Hrubý rybník na vodní plochu určenou pro plavání. I nadále by, po případném zvelebení, měl primárně sloužit rybářům a spolkům, které zde působí. Kvalita vody v Bágráku navíc nesplňuje hygienické normy a při koupání v Hrubém rybníku odvážlivci riskují vážné poškození vlastního zdraví.

Oblíbený a vyhledávaný

Po zkulturnění dané oblasti lidé volají již delší dobu. Při loňské anketě občané Kroměříže vybírali místo, kde se jim líbí, kde se jim dobře žije. A Bágrák mezi respondenty bodoval. Zařadil se hned vedle míst jakými jsou například Podzámecká zahrada, Velké náměsti nebo Bezručovy sady.

Občané také zvelebení okolí Hrubého rybníku označili jako jednu z priorit, kterou by se mělo zastupitelstvo zaobírat. „Strašně ráda bych vytvořila relaxační zónu u Bágráku. Ale narážíme zde na problém, že se pohybujeme v povodňové zóně,“ nechala se slyšet před rokem místostarostka Daniela Hebnarová.

Občerstvení, loďky i písčité pláže

Radnice pracovalo na studii jak zvelebit okolí rybníku již v minulém volebním období. Konkrétnější myšlenku a záměr zveřejnilo město v dubnu 2018.

„Uvědomujeme si, že jiná přírodní vodní plocha poblíž města není. A co se parků týče, Podzámecká zahrada a Květná zahrada zase mají jiný charakter než rekreační. V Bágráku vidíme obrovský potenciál a rádi bychom jej v budoucnu veřejnosti více otevřeli,“ uvedl tehdy starosta města Jaroslav Němec.

„Město má zpracovanou studii, která počítá s vybudováním sezónního občerstvení s toaletami i skladem na mobiliář, mola na loďky a úpravou travnatých ploch i s vybudováním písčitých pláží. Radnice se zabývá také možnostmi, jak zlepšit kvalitu vody v Bágráku,“ potvrdil letos radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Na podzim "vyrostou" nové stromy

Kdy se město do těchto velkých úprav pustí zatím není známo. Již nyní v únoru však začne opevňování další části břehů Hrubého rybníka.

„Loni se podařilo opevnit část břehů ze západní stran, letos na to navážeme. Náklady budou podobné jako v minulém roce, zhruba 200 tisíc korun,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí Petr Vodák. Podle něj je opevnění břehů nezbytné. „Zajistíme tím, aby se nesesouvaly, a také díky opevnění břehů dlažbou z lomového kamene bude lepší přístup k vodě,“ doplnil Vodák.

Kromě práce na březích hodlá radnice zvelebovat i okolí vodní plochy.

„Pokračujeme v úpravě zeleně. Do konce dubna se bude prořezávat hustý porost okolo Bágráku, na podzim pak v lokalitě vysadíme nové stromy,“ navázal na Vodáka vedoucí odboru služeb Lambert Hanzal. Náklady na úpravy zeleně přijdou na dalších asi 100 tisíc korun.

Bágrák se nachází ve východní části Kroměříže asi kilometr od centra města. Nedaleko něj je naučná stezka Hráza a frekventovaná cyklotrasa podél řeky Moravy. Bágrák je hojně využíván k rybolovu a v létě také jako přírodní koupaliště, byť pouze na vlastní nebezpečí.