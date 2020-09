Deštivé počasí doprovázelo děti na jejich letošní první cestě do školy. Největší zážitek z prvního školního dne měli opět ti nejmenší, kteří zažívali v lavicích svou velkou premiéru. Na začátku jejich nové životní etapy je doprovázeli rodiče, prarodiče, příbuzní.

První školní den na Kroměřížsku - 1. září 2020 | Foto: Deník / Jakub Omelka

Zatímco prvňáčci se teprve rozhlíželi a objevovali, co je čeká, žáci starších ročníků to už měly, jak se říká, „na háku“. Pro některé z nich však letošní první září bylo oficiálně také první shledání po dlouhých šesti měsících od uzavření základních škol. Řádění pandemie nového typu koronaviru je nejprve v březnu uvěznilo doma a poté je ve škole rozdělilo do skupinek. Celá třída se proto setkala pohromadě až nyní.