Najdou se i lidé, kteří se na jeho výtvory dokonce těšili a čekali, kde udeří příště. Od posledního díla však uplynulo několik měsíců a vypadalo to, že ve svém řádění již pokračovat nebude.

Neznámý umělec překvapil. V posledních dnech přidal další kresbu. Avšak z trochu jiného soudku. Jedná se o ruce vystrkující z domnělého kanálu ceduli s názvem ulice Partyzánská. Podle starosty Hulína Romana Hozy je však téměř jisté, že se jedná o stejného umělce.

„Na rukopisu díla je znát, že jde o téhož autora,“ potvrdil Hoza.

Zatímco minulé výtvory se nacházejí na zdech, na korytu řeky, nyní se bavíme o silnici, po které jezdí auta. Nabíledni je tedy otázka, zda nemůže obraz ohrozit dopravu. Nepříjemně překvapit a zaskočit řidiče. Vozovka je majetkem města. Nechystá se proto radnice z důvodu bezpečnosti nákres odstranit?

„Jedná se o místní komunikaci. Malba nikomu nevadí. Řekl bych, že bude působit jako jistý druh retardéru,“ myslí si starosta. „Kdyby se jednalo o hlavní komunikaci, bylo by to asi o něčem jiném,“ připouští Roman Hoza.

A kde se tedy nový výtvor nachází? Je téměř na periferii Hulína.

„Pokud jej budou lidé chtít spatřit, pojedou ulicí k letnímu kinu a pak budou pokračovat rovně na Pravčice,“ popsal starosta Roman Hoza.

Lidé jsou vůči tomuto druhu graffiti celkem benevolentní. Jedním z nich je i Bronislav Lukeš, který na dílo vidí ze svých oken. Lukeš nemá ponětí, kdo by mohl být autorem.

„Objevilo se to jednoho rána. Sprejují to asi vždy v noci. A my jsme tehdy vůbec nic neslyšeli,“ uvedl pro Deník Bronislav Lukeš.

„Já jim fandím. Líbí se mi všechny, které v Hulíně dosud vznikly,“ míní Bronislav Lukeš.

Dlouholetý sprejer Milan Ženožička chystá v Hulíně na tento červen velkou akci s názvem PodHul, při kterém jeho 22 kolegů ozdobí železniční podchod graffiti výjevů hulínské historie. Neznámého autora pouličních výtvorů se Ženožička zastal. „Raději se budu dívat na jeho kresby než na kdejakou hnusnou reklamu,“ vzkázal na adresu „vandala“.