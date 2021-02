„Tento typ prodejny s nedělním prodejem byl z počátku něco nového a před prodejnou stávali dlouhé fronty na teplý právě dovezený chléb,“ vzpomíná na začátky Radek Perdykula.

Malá prodejna, ke které Radek Perdykula přidal také cukrárnu, se nachází na hulínském náměstí. To, že zde mají otevřeno každý den do večera už je pomalu mezi malými obchůdky raritou. A zdá se, že Radek Perdykula moc dobře ví, co dělá.

Prodejna totiž obdržela z rukou ministra Karla Havlíčka certifikát Tradiční česká prodejna. Certifikát se uděluje prodejnám s vysokým standardem služeb a prodejem českého zboží. Prodejna se zařadila mezi 120 prodejen potravin z celé České republiky, které mohou používat označení „tradiční český obchod“.

Velká šíře sortimentu

„Výhodou malých nezávislých prodejen je možnost výběru dodavatelů z místních regionálních výrobců, ať už pekařů cukrářů nebo řezníků. Kvalita u zboží je zřejmá a jasná. Důležitá je také šíře sortimentu a dostupnost bez výpadků,“ říká Radek Perdykula.

Tímto heslem se také Perdykula řídí. V nabídce má až 28 druhů chleba od regionálních pekařů. Pečivo lze koupit i v podvečer.

„Díky telefonické rezervaci máte jistotu, že si pochutnáte na svém oblíbeném. U uzenin vybíráme od lokálních řezníků po dvou třech nejlepších produktech,“ vysvětluje Perdykula.

Lidé se rádi vrací

Za kvalitu si musí lidé zaplatit. Radek Perdykula se neobává, že by kvůli vyšším cenám přišel o zákazníky.

„Díky chuti a výjimečnosti si zákazník na tyto regionální produkty vybuduje zvyk a opakovaně ho pak kupuje,“ dodává majitel, který však upozorňuje, že za úspěchem prodejny stojí také tým prodavaček, příjemná atmosféra na pracovišti a osobní kontakt se zákazníkem.

Stejně jako mnoho podnikatelů se i Radek Perdykula a jeho Večerka zapojila do pomoci při koronavirové pandemii. Ve spolupráci s městem Hulín zajišťovali nákup potravin spojený z rozvozem nákupu až domů starším občanům. I Radka Perdykulu však krize zastihla.

Na Večerku má navázanou cukrárnu. Ta je současnou situací zasažena nejvíce. „Probíhá zde pouze výdej dortů a zákusků po telefonické objednávce. Už se moc těším na léto, kdy bude zase všechno normální,“ věří Radek Perdykula.