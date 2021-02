V současnosti se dokončují podklady pro výběrové řízení. Dělníci by mohli stavbu zahájit už na jaře. Náklady by se měly pohybovat kolem 100 milionů korun. Konkrétnější částku bude znát město po skončení výběrového řízení.

Bez úveru by to nešlo

Městu se podařilo získat 14 milionů korun dotaci na technologie. Samotnou stavbu však bude muset zaplatit ze svého. Ani to však radnici neodradilo. Zastupitelstvo se rozhodlo neustupovat z investičního záměru a raději zvolilo variantu zadlužení. „Město nemá v současnosti žádný úvěr. Poslední splátka dlouhodobého úvěru je plánována na letošek. Jinak jsme si za poslední tři volební období nepůjčili ani korunu,“ říká starosta Roman Hoza.

Dotace ze Státního fondu ministerstva životního prostředí získá Hulín na změnu vytápění Sokolovny z plynového na tepelné čerpadlo. A s tím navázaná rekuperace vzduchu. Tuto náročnou technologii doplní ještě fotovoltaická elektrárna. „Budova by měla být energeticky nízkonákladová. Zvýšená investice by se měla projevit v dlouhodobých úsporách,“ vysvětluje starosta.

Hulín čekají největší investiční akce posledních let

Hulín si odhlasoval na příští rok rekordně vysoký rozpočet. Zastupitelstvo se na tom poměrně hladce shodlo na sklonku minulého roku. Velkou část tvoří i investice, které se kvůli koronavirové pandemii musely odložit či oddálit. Hlavním bodem letošního roku, jako i celého volebního období, bude zahájení opravy Sokolovny. Z té by měl vzniknout nový kulturní dům. Revitalizace se však dočká i sídliště Družba II. Náklady na tento projekt by se měly vyšplhat k 14 milionům korun. „Sídliště Družba II to potřebuje. Řešíme problémy s parkováním, stav komunikací je špatný. Jde o poslední hulínské sídliště, které ještě neprošlo regenerací,“ uvedl starosta města Roman Hoza.

Příště sportovní hala

Objekt Sokolovny dostalo město do svého vlastnictví před lety bezúplatně od sportovců. Sportovní kluby jako třeba ping pong, či judo v ní však i nadále působí. Své nové útočiště najdou každý jinde. Město má už i plány se současnou budovou Kulturního klubu. Starý „kulturák“ je vlastně tělocvična. A ke svému původnímu účelu se vrátí. Do budoucna i zde počítá město s drobnými úpravami.

„Chybí zde například sprchy. To je pro účely tělocvičny citelný nedostatek,“ dodal starosta.

Pro rozvoj sportu ve městě však Hulín uvažuje o výstavbě sportovní haly. Právě to je cíl, který by chtěl splnit starosta Roman Hoza v příštím volebním období – zda ho voliči v příštích volbách znovu podpoří.

„Rozhodli jsme se pro dvě samostatné budovy. Nechci vystavět nějakou multifunkční halu. Je to investice na desetiletí. Nikdo nechce jít na kulturu a nad hlavou mít cvičící kruhy a v rohu schovanou volejbalovou síť,“ vysvětluje postoj města Roman Hoza.